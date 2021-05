Gold und Krypto-Währungen sind heiß begehrt und Mangelware. Und genau so verhält es sich mit Computer-Chips. Noch schlimmer, der Mikrochip-Mangel wird zum Flaschenhals für die industrielle Produktion: So haben die Ford-Werke in Köln und Saarlouis ihre Produktion wegen fehlender Mikrochips drosseln müssen - und ähnlich ging es zu vor auch Audi, Daimler und VW. Die Europäische Union will dem nun mit einer Chip-Allianz entgegen wirken. EU-Binnenmarkt-Kommissar Thierry Breton hat sich zum Ziel gesetzt, den europäischen Anteil an der Halbleiterfertigung bis zum Jahr 2030 von zehn auf 20 Prozent zu verdoppeln. Folker Hellmeyer, der Chefanalyst von Solvecon, spricht über den Flaschenhals "Chipproduktion". Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag