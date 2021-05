Carole Baskin, bekannt aus der Netflix-Serie Tiger King, hat eine Kryptowährung gelauncht. Die Erlöse sollen in Tierschutzprojekte fließen. Der Kryptomarkt ist um einen Token reicher. Am 4. Mai ist der Sale vom "Big Cat Rescue Token" - kurz CAT - angelaufen. Schirmherrin des Projekts ist Carole Baskin, die durch ihren nicht unumstrittenen Auftritt in der Netflix-Serie Tiger King Bekanntheit erlangte. Das mediale Interesse ist dem Projekt also schon mal sicher. Hat Dogecoin einen würdigen Meme-Coin-Nachfolger aus den Händen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...