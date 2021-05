Wer Lust hat, kann Teil der ersten Raumfahrtmission von Blue Origin werden. Ein Termin für die Reise in den Orbit ist bereits gefunden. Auch wenn ihr besser noch einen Blick in das Kleingedruckte werfen solltet. "Astronaut" ist eine häufige Antwort, wenn man Kinder fragt, was sie denn einmal werden wollen, wenn sie groß sind. Diesen Traum verwirklichen am Ende die Wenigsten. Die Interessen verschieben sich und auch sonst wird einem die Astronautenausbildung alles andere als hinterhergeworfen. Für all diejenigen, die sich diesen Kindheitstraum doch noch erfüllen wollen, versteigert Amazon-Gründer Jeff ...

