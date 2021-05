FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20000 dänische Kronen belassen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe der operative Gewinn (Ebitda) der Container-Reederei mit vier Milliarden Dollar enorm zugelegt, angetrieben von einer Mischung aus gestiegenen Frachtraten und Kostenkontrolle, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er selbst habe mit 4,24 Milliarden Dollar sogar noch etwas mehr erwartet, so Chu./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 06:58 / GMT





ISIN: DK0010244508

