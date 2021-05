Die Nintendo Switch hat sich im vergangenen Jahr besser verkauft als erwartet. Insgesamt setzte Nintendo 28,83 Millionen der Switch-Konsolen ab - ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Während sich viele Konsolenfans schon auf die erhoffte neue Switch-Konsole mit 4K-Auflösung freuen, ist die aktuell am Gaming-Markt befindliche Nintendo Switch beliebter denn je. Im Ende März abgelaufenen Nintendo-Geschäftsjahr 2020/21 hat der japanische Spielehersteller 28,83 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Das bedeutet ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag weit über den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...