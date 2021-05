HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Axa nach der Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,30 Euro belassen. Zur Vorlage des Berichts zum dritten Quartal 2021 dürfte der Versicherer ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro ankündigen, mutmaßt Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dafür spreche unter anderem der starke Cash Flow./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120628

