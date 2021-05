HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Beim Nettoergebnis im ersten Quartal habe der Rückversicherer im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Kathryn Fear in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die solide Bilanz sei unterdessen eine gute Voraussetzung für eine Sonderdividende./mf/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2021 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

HANNOVER RUECK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de