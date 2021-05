DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.170,75 +0,14% +11,79% Euro-Stoxx-50 3.993,05 -0,24% +12,40% Stoxx-50 3.415,85 -0,07% +9,89% DAX 15.162,88 -0,05% +10,53% FTSE 7.049,25 +0,14% +8,96% CAC 6.335,78 -0,06% +14,13% Nikkei-225 29.331,37 +1,80% +6,88% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,64 0,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,26 65,63 -0,6% -0,37 +34,2% Brent/ICE 68,63 68,96 -0,5% -0,33 +33,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,78 1.785,60 +0,4% +7,18 -5,5% Silber (Spot) 26,76 26,47 +1,1% +0,30 +1,4% Platin (Spot) 1.239,20 1.228,08 +0,9% +11,13 +15,8% Kupfer-Future 4,56 4,54 +0,5% +0,02 +29,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Gut behauptet - Noch vor Handelsbeginn stehen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten auf dem Kalender. Sie könnten - zumal vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag - für Bewegung sorgen. Sollten sie allzu robust ausfallen und damit untermauern, dass sich die US-Wirtschaft weiter dynamisch erholt, könnte das wieder Spekulationen über eine anziehende Inflation befeuern und damit automatisch auch über eine womöglich doch schon früher als bislang erwartet wieder straffere US-Geldpolitik. Bei den US-Renditen herrscht aktuell aber noch Ruhe, die Zehnjahresrendite bewegt sich kaum verändert um 1,58 Prozent. Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Covid-19-Impfstoffherstellern weiter im Fokus - und zwar mit weiteren Kursverlusten im Vorbörsengeschäft. Hintergrund ist, dass die US-Regierung sich am Mittwoch für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen hat. Die EU hat sich offen für Gespräche darüber gezeigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

- DE/Apontis Pharma AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

- DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 527.000 zuvor: 553.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,5% gg Vq 4. Quartal: -4,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -1,0% gg Vq 4. Quartal: +6,0% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Die weltweite Besserung der Konjunkturlage treibt einerseits immer mehr Anleger in Zykliker und andererseits raus aus den ehemaligen Corona-Gewinneraktien. Für etwas Zurückhaltung sorgt, dass am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für April bevorsteht, der oft kurzfristig die Richtung an den Börsen vorgibt. Für Impulse bei den Einzelwerten sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. AB Inbev ist zum Jahresstart dank eines stärker als erwarteten Umsatzwachstums wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef. Für die Aktie geht es um 4,8 Prozent nach oben, Heineken steigen um 2,3 Prozent. Bei Air France-KLM (-2%) sind die Erstquartalszahlen laut den Analysten von Bernstein zwar über den vorläufigen Zahlenausgefallen, beim Gewinn sei die Konsensprognose dennoch nicht erreicht worden. Eine weitere Kapitalerhöhung liege im Bereich des Möglichen. Deutlich bessere Autoverkäufe vor allem in China und eine hohe Nachfrage nach höherpreisigen Fahrzeugen haben Volkswagen einen unerwartet starken Jahresstart beschert. Die guten Zahlen wurden von Analysten aber schon erwartet, Gewinnmitnahmen drücken den Kurs um 2,3 Prozent. Die Analysten von Citi sehen Munich Re (+1,6%) nach dem ersten Quartal auf einem guten Weg, die Ziele für das gesamte Jahr zu erreichen. Fresenius (-0,3%) hat sich angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie zum Jahresauftakt relativ wacker geschlagen und seine Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt. Die größte Tochter Fresenius Medical Care (-3,6%) hatte besonders starke Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie zu verkraften. Für Henkel geht es nach den Quartalszahlen um 1,2 Prozent nach unten, für Linde um 1,1 Prozent nach oben. %) im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Nach dem guten Jahresauftakt hob das DAX-Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr an.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:31 Uhr Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,2046 +0,33% 1,2010 1,2002 -1,4% EUR/JPY 131,45 +0,26% 131,31 131,12 +4,3% EUR/CHF 1,0946 -0,14% 1,0964 1,0961 +1,3% EUR/GBP 0,8652 +0,21% 0,8641 0,8625 -3,1% USD/JPY 109,13 -0,07% 109,37 109,25 +5,7% GBP/USD 1,3922 +0,10% 1,3899 1,3916 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4721 -0,24% 6,4794 6,4835 -0,5% Bitcoin BTC/USD 57.898,26 +1,83% 56.890,64 57.257,26 +99,3%

Der Dollar kommt deutlicher zurück, der Dollar-Index büßt 0,3 Prozent ein. Noch kräftigere Gewinne zum Wochenbeginn gehen damit zum Teil wieder verloren, nachdem sich Spekulationen vor einem Eingreifen der US-Notenbank wegen einer drohenden Überhitzung der US-Konjunktur wieder weitgehend gelegt haben. Das Pfund reagiert volatil und zunächst ohne klare Richtung auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Zunächst gab es nach, liegt aktuell aber gegenüber dem Dollar einen Tick höher als vor den Ergebnissen. Die Entscheidung enthält sowohl stützende wie auch belastende Elemente. Positiv für das Pfund ist die Anhebung der Wachstumsprognosen durch die BoE. Negativ könnte vom einigen Teilnehmern gewertet werden, dass die BoE keine Senkung des Volumens der Wertpapierkäufe angekündigt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In Japan und Festlandchina wurde nach jeweils mehrtägigen Feiertagspausen am Donnerstag erstmals wieder gehandelt, wobei Tokio sehr fest tendierte und auch sonst Gewinne eher überwogen. Für das Plus der japanischen Aktien machten Beobachter nachlassende Zinsängste und überraschend gute Quartalsausweise heimischer Unternehmen verantwortlich. Unter anderem hatte Japan Tobacco (+2,2%) mit dem Nettogewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Nippon Steel (+7,5%) und Sumitomo Metal Mining (+7,1%) profitierten von der Hoffnung auf eine höhere Nachfrage im Zuge der Wirtschaftserholung nach der Pandemie. In Sydney belastete etwas, dass China ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt hat wegen der "derzeitigen Haltung" der australischen Regierung. In Hongkong brachen die Aktien von Shanghai Fosun Pharmaceutical um über 10 Prozent ein, nachdem sie am Montag ein Allzeithoch erreicht hatten. Hier belastete der Vorstoß der USA, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe auszusetzen. Fosun Pharma hatte im März eine strategische Allianz mit Biontech zur Entwicklung und Vermarktung von Covid-19-Impfstoffen in China geschlossen. Auch die Aktien anderer Hersteller von Impfstoffen gaben deutlicher nach, CanSinBio um rund 14 Prozent, Chongqing Zhifei Biological Products in Shenzhen um fast 9 Prozent und Walvax Biotechnology um rund 11 Prozent.

CREDIT

Kaum verändert - Der Markt blicke vollständig auf die Berichtssaison und passe dabei die Einschätzungen von Einzelunternehmen an. In den Indizes mache sich dies kaum bemerkbar, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental passt Prognose der Vitesco-Abspaltung an - Gewinnsprung

Continental hat den Gewinn zum Jahresauftakt deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Besonders das margenstarke Geschäft mit Reifen beflügelte den DAX-Konzern in den Monaten Januar bis März. Den Ausblick für das Gesamtjahr passte Conti dem geplanten Spinoff des Antriebsspezialisten Vitesco an, der für September vorbereitet wird.

Henkel erhöht Prognose für Gesamtjahr

Henkel hat nach einem starken Wachstum im Auftaktquartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die endgültigen Zahlen für das organische Umsatzwachstum im ersten Quartal übertrafen die vorläufigen leicht.

Infineon verbreitert Lieferantenbasis für Siliziumkarbid

Angesichts wachsender Nachfrage nach Chips auf Basis von Siliziumkarbid hat Infineon mit dem japanischen Wafer-Hersteller Showa Denko einen Liefervertrag über ein umfassendes Spektrum an Siliziumkarbid-Material für eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren geschlossen.

Linde erhöht nach starkem ersten Quartal die Jahresprognose

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 06, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.