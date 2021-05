DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 4.170,75 +0,14% +11,79% Euro-Stoxx-50 3.993,05 -0,24% +12,40% Stoxx-50 3.415,85 -0,07% +9,89% DAX 15.162,88 -0,05% +10,53% FTSE 7.049,25 +0,14% +8,96% CAC 6.335,78 -0,06% +14,13% Nikkei-225 29.331,37 +1,80% +6,88% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,64 0,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,26 65,63 -0,6% -0,37 +34,2% Brent/ICE 68,63 68,96 -0,5% -0,33 +33,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,78 1.785,60 +0,4% +7,18 -5,5% Silber (Spot) 26,76 26,47 +1,1% +0,30 +1,4% Platin (Spot) 1.239,20 1.228,08 +0,9% +11,13 +15,8% Kupfer-Future 4,56 4,54 +0,5% +0,02 +29,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Gut behauptet - Noch vor Handelsbeginn stehen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten auf dem Kalender. Sie könnten - zumal vor dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag - für Bewegung sorgen. Sollten sie allzu robust ausfallen und damit untermauern, dass sich die US-Wirtschaft weiter dynamisch erholt, könnte das wieder Spekulationen über eine anziehende Inflation befeuern und damit automatisch auch über eine womöglich doch schon früher als bislang erwartet wieder straffere US-Geldpolitik. Bei den US-Renditen herrscht aktuell aber noch Ruhe, die Zehnjahresrendite bewegt sich kaum verändert um 1,58 Prozent. Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Covid-19-Impfstoffherstellern weiter im Fokus - und zwar mit weiteren Kursverlusten im Vorbörsengeschäft. Hintergrund ist, dass die US-Regierung sich am Mittwoch für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen hat. Die EU hat sich offen für Gespräche darüber gezeigt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

13:00 US/Moderna Inc, Ergebnis 1Q

17:50 IT/Enel SpA, Ergebnis 1Q

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

- DE/Apontis Pharma AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

- DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 527.000 zuvor: 553.000 14:30 Produktivität ex Agrar 1Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,5% gg Vq 4. Quartal: -4,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -1,0% gg Vq 4. Quartal: +6,0% gg Vq

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Die weltweite Besserung der Konjunkturlage treibt einerseits immer mehr Anleger in Zykliker und andererseits raus aus den ehemaligen Corona-Gewinneraktien. Für etwas Zurückhaltung sorgt, dass am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht für April bevorsteht, der oft kurzfristig die Richtung an den Börsen vorgibt. Für Impulse bei den Einzelwerten sorgt die auf Hochtouren laufende Berichtssaison. AB Inbev ist zum Jahresstart dank eines stärker als erwarteten Umsatzwachstums wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef. Für die Aktie geht es um 4,8 Prozent nach oben, Heineken steigen um 2,3 Prozent. Bei Air France-KLM (-2%) sind die Erstquartalszahlen laut den Analysten von Bernstein zwar über den vorläufigen Zahlenausgefallen, beim Gewinn sei die Konsensprognose dennoch nicht erreicht worden. Eine weitere Kapitalerhöhung liege im Bereich des Möglichen. Deutlich bessere Autoverkäufe vor allem in China und eine hohe Nachfrage nach höherpreisigen Fahrzeugen haben Volkswagen einen unerwartet starken Jahresstart beschert. Die guten Zahlen wurden von Analysten aber schon erwartet, Gewinnmitnahmen drücken den Kurs um 2,3 Prozent. Die Analysten von Citi sehen Munich Re (+1,6%) nach dem ersten Quartal auf einem guten Weg, die Ziele für das gesamte Jahr zu erreichen. Fresenius (-0,3%) hat sich angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie zum Jahresauftakt relativ wacker geschlagen und seine Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt. Die größte Tochter Fresenius Medical Care (-3,6%) hatte besonders starke Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie zu verkraften. Für Henkel geht es nach den Quartalszahlen um 1,2 Prozent nach unten, für Linde um 1,1 Prozent nach oben. %) im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Nach dem guten Jahresauftakt hob das DAX-Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr an.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:31 Uhr Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,2046 +0,33% 1,2010 1,2002 -1,4% EUR/JPY 131,45 +0,26% 131,31 131,12 +4,3% EUR/CHF 1,0946 -0,14% 1,0964 1,0961 +1,3% EUR/GBP 0,8652 +0,21% 0,8641 0,8625 -3,1% USD/JPY 109,13 -0,07% 109,37 109,25 +5,7% GBP/USD 1,3922 +0,10% 1,3899 1,3916 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4721 -0,24% 6,4794 6,4835 -0,5% Bitcoin BTC/USD 57.898,26 +1,83% 56.890,64 57.257,26 +99,3%

Der Dollar kommt deutlicher zurück, der Dollar-Index büßt 0,3 Prozent ein. Noch kräftigere Gewinne zum Wochenbeginn gehen damit zum Teil wieder verloren, nachdem sich Spekulationen vor einem Eingreifen der US-Notenbank wegen einer drohenden Überhitzung der US-Konjunktur wieder weitgehend gelegt haben. Das Pfund reagiert volatil und zunächst ohne klare Richtung auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Zunächst gab es nach, liegt aktuell aber gegenüber dem Dollar einen Tick höher als vor den Ergebnissen. Die Entscheidung enthält sowohl stützende wie auch belastende Elemente. Positiv für das Pfund ist die Anhebung der Wachstumsprognosen durch die BoE. Negativ könnte vom einigen Teilnehmern gewertet werden, dass die BoE keine Senkung des Volumens der Wertpapierkäufe angekündigt hat.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In Japan und Festlandchina wurde nach jeweils mehrtägigen Feiertagspausen am Donnerstag erstmals wieder gehandelt, wobei Tokio sehr fest tendierte und auch sonst Gewinne eher überwogen. Für das Plus der japanischen Aktien machten Beobachter nachlassende Zinsängste und überraschend gute Quartalsausweise heimischer Unternehmen verantwortlich. Unter anderem hatte Japan Tobacco (+2,2%) mit dem Nettogewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Nippon Steel (+7,5%) und Sumitomo Metal Mining (+7,1%) profitierten von der Hoffnung auf eine höhere Nachfrage im Zuge der Wirtschaftserholung nach der Pandemie. In Sydney belastete etwas, dass China ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt hat wegen der "derzeitigen Haltung" der australischen Regierung. In Hongkong brachen die Aktien von Shanghai Fosun Pharmaceutical um über 10 Prozent ein, nachdem sie am Montag ein Allzeithoch erreicht hatten. Hier belastete der Vorstoß der USA, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe auszusetzen. Fosun Pharma hatte im März eine strategische Allianz mit Biontech zur Entwicklung und Vermarktung von Covid-19-Impfstoffen in China geschlossen. Auch die Aktien anderer Hersteller von Impfstoffen gaben deutlicher nach, CanSinBio um rund 14 Prozent, Chongqing Zhifei Biological Products in Shenzhen um fast 9 Prozent und Walvax Biotechnology um rund 11 Prozent.

CREDIT

Kaum verändert - Der Markt blicke vollständig auf die Berichtssaison und passe dabei die Einschätzungen von Einzelunternehmen an. In den Indizes mache sich dies kaum bemerkbar, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Continental passt Prognose der Vitesco-Abspaltung an - Gewinnsprung

Continental hat den Gewinn zum Jahresauftakt deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Besonders das margenstarke Geschäft mit Reifen beflügelte den DAX-Konzern in den Monaten Januar bis März. Den Ausblick für das Gesamtjahr passte Conti dem geplanten Spinoff des Antriebsspezialisten Vitesco an, der für September vorbereitet wird.

Henkel erhöht Prognose für Gesamtjahr

Henkel hat nach einem starken Wachstum im Auftaktquartal die Prognose für das Gesamtjahr erhöht. Die endgültigen Zahlen für das organische Umsatzwachstum im ersten Quartal übertrafen die vorläufigen leicht.

Infineon verbreitert Lieferantenbasis für Siliziumkarbid

Angesichts wachsender Nachfrage nach Chips auf Basis von Siliziumkarbid hat Infineon mit dem japanischen Wafer-Hersteller Showa Denko einen Liefervertrag über ein umfassendes Spektrum an Siliziumkarbid-Material für eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren geschlossen.

Linde erhöht nach starkem ersten Quartal die Jahresprognose

Eine starke Nachfrage hat dem weltgrößten Gasekonzern Linde im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Der Konzern profitierte von einem Wachstum in allen Regionen, höheren Preisen und seinen Sparmaßnahmen. Linde ist nun deutlich zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Munich Re profitiert von geringerer Schadensbelastung und starker Ergo

Die Munich Re hat ihren Gewinn im ersten Quartal dank einer insgesamt niedrigeren Schadensbelastung als im Vorjahr und des starken Ergebnisses des Erstversicherers Ergo gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der DAX-Konzern.

Volkswagen erhöht Renditeprognose nach starkem Quartal

Deutlich bessere Autoverkäufe vor allem in China und eine hohe Nachfrage nach höherpreisigen Fahrzeugen haben Volkswagen einen unerwartet starken Jahresstart beschert. Der Wolfsburger Konzern steigerte sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis im ersten Quartal kräftig und übertraf die Markterwartungen.

Compugroup Medical bekräftigt nach Umsatzsprung den Ausblick

Der Softwarekonzern Compugroup Medical ist mit einem starken Umsatzwachstum ins Jahr gestartet und bekräftigt seinen Jahresausblick.

Evonik peilt für 2. Quartal rund 623 Mio Euro bereinigtes EBITDA an

Evonik will das starke Ergebniswachstum zum Jahresbeginn im laufenden zweiten Quartal noch einmal wiederholen. Das bereinigte EBITDA soll um 10 Prozent höher ausfallen als im gleichen Zeitraum 2019.

Hochtief-CEO bestätigt zur Hauptversammlung Prognose 2021

Die Ergebnisprognose beim Baukonzern Hochtief steht. Vorstandschef Marcelino Fernández Verdes bestätigte in der virtuellen Hauptversammlung das Ziel, in diesem Jahr einen operativen Nettogewinn von 410 bis 460 Millionen Euro zu erzielen.

New Work erhöht Gewinn im ersten Quartal durch Einsparungen

Die New Work SE hat im ersten Quartal 2021 unter anderem wegen ihrer Unternehmenstochter Internations weniger umgesetzt. Aber dank Einsparungen konnte der Betreiber der Online-Plattformen Xing und Kununu seinen Gewinn erhöhen.

Rheinmetall von Rüstungs- und Autozuliefergeschäft beflügelt

Rheinmetall hat im ersten Quartal sowohl von einem starken Geschäft mit Wehrtechnik als auch Autokomponenten profitiert und deutlich mehr verdient. Das Ergebnis nach Steuern kletterte von 18 auf 58 Millionen Euro. Der Konzern bestätigte die im April auf vorläufiger Basis berichteten Zahlen.

Rheinmetall erwartet baldigen Verkauf der Kolbensparte

Der Autozulieferer Rheinmetall rechnet mit einem baldigen Verkauf seiner Kolbensparte. "Wir haben Goldman Sachs mit dem Verkauf beauftragt und das Interesse ist groß", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der Wirtschaftswoche.

Rhön-Klinikum macht Gewinn im ersten Quartal

Die Rhön-Klinikum AG ist im ersten Quartal bei leicht höherem Umsatz in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Talanx nach starkem ersten Quartal zuversichtlicher für 2021

Der Versicherungskonzern Talanx ist mit einem kräftigen Gewinn- und Prämienwachstum ins neue Jahr gestartet. Das SDAX-Unternehmen profitierte von einer guten Entwicklung in allen Sparten sowie einem hohen Kapitalanlageergebnis. Mit Blick auf das Gesamtjahr ist Talanx zuversichtlicher.

Air France-KLM sieht nach hohem Quartalsverlust zunächst keine Erholung

Air France-KLM rechnet im zweiten Quartal mit keiner Verbesserung des Geschäftes, da Reisebeschränkungen und Lockdowns sowohl in ihren Heimatmärkten Frankreich und den Niederlanden als auch weltweit größtenteils weiter bestehen. In den ersten drei Monaten liefen hohe Verluste bei einem halbierten Umsatz auf.

Arcelormittal erzielt Nettogewinn zum Jahresauftakt

Arcelormittal hat im ersten Quartal schwarze Zahlen geschrieben. Der Umsatz legte unterstützt von höheren Preisen zu. Der Stahlkonzern erzielte einen Nettogewinn von 2,29 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 1,12 Milliarden Dollar im Vorjahr und einem Gewinn von 1,21 Milliarden im vierten Quartal 2020.

Bertelsmann wächst im ersten Quartal und bestätigt Ausblick

Der Medien- und Dienstleistungskonzern Bertelsmann hat seinen Umsatz im ersten Quartal sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch im Vergleich zum ersten Quartal des Vorkrisenjahres 2019 gesteigert.

Spanische Caixabank verdient dank Bankia-Buchgewinn Milliarden

Die spanische Caixabank hat im ersten Quartal 2021 dank eines buchtechnischen Gewinns aus der Bankia-Übernahme einen Milliardengewinn ausgewiesen. Der Nettogewinn erreichte 4,79 Milliarden Euro.

Essilorluxottica steigert Umsatz im ersten Quartal deutlich

Der Brillenhersteller Essilorluxottica hat im ersten Quartal von einer Erholung in den USA und China profitiert. Der Umsatz stieg um 7,3 Prozent auf 4,06 Milliarden Euro. Bei konstanten Wechselkursen legten die Erlöse um 14 Prozent zu.

AB Inbev wächst organisch unerwartet stark - Doukeris wird neuer CEO

AB Inbev ist zum Jahresstart dank eines stärker als erwarteten Umsatzwachstums wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef. Carlos Brito beendet im Juli seine 15-jährige Tätigkeit als CEO und wird von seinem Nordamerika-Chef Michel Doukeris abgelöst.

Finanzdienstleister ING erhöht Gewinn unerwartet stark

Der niederländischer Finanzdienstleister ING Groep hat im ersten Quartal 2021 dank niedrigerer Risikokosten und steigender Gebühreneinnahmen mehr verdient als erwartet. ING berichtete ein Plus beim Nettogewinn auf 1 Milliarde Euro von 670 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Analysten hatten im Factset-Konsens mit einem Nettogewinn von 832,4 Millionen Euro gerechnet.

Moderna: Positive Daten zur Booster-Strategie gegen Corona-Varianten

Der US-Pharmakonzern Moderna ist zuversichtlich, dass seine Booster-Strategie gegen neue Varianten des Corona-Virus schützt.

Elektro-Startup Nio plant 2022 Markteintritt in Deutschland

Nintendo rechnet 2021/22 mit Gewinnrückgang um 29 Prozent

Der Videospiele-Anbieter Nintendo Co rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Gewinnrückgang um 29 Prozent.

RTL steigert Umsatz organisch trotz Werbe-Schwäche - Ausblick bestätigt

Portfolioveränderungen und negative Wechselkurseffekte haben der Senderkette RTL im ersten Quartal einen Umsatzrückgang beschert. Organisch erzielte die Bertelsmann-Tochter trotz rückläufiger Werbeeinnahmen ein Wachstum, was dem Streaming- und dem Produktionsgeschäft zu verdanken war. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte RTL.

Thales wächst organisch und bestätigt Ziele

Die französische Thales hat im ersten Quartal trotz der anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf ihr ziviles Luftfahrtgeschäft den Konzernumsatz leicht erhöht und bekräftigte den Ausblick 2021. Der Rüstungs- und Raumfahrtkonzern erzielte einen Umsatz von 3,92 verglichen mit 3,9 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Organisch wuchs der Umsatz um 1,9 Prozent.

Unicredit mit starkem Handelsgeschäft im ersten Quartal

Die italienische Bank Unicredit hat im ersten Quartal von einem guten Handelsgeschäft und der Auflösung von Rückstellungen profitiert. Die Markterwartungen wurden dabei deutlich übertroffen. Bei den Nettozinserträgen wurde indessen ein Rückgang verzeichnet.

