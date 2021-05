Am morgigen Freitag, 7. Mai, wird der Industriekonzern Siemens seine Bücher öffnen. Nachdem die Töchter Siemens Energy und Siemens Healthineers bereits an der Reihe waren, sind die Vorzeichen durchaus gut. Nach dem jahrelangen Konzernumbau lohnt sich im Vorfeld ein Überblick, wie die Lage bei Siemens gerade ist.Software, Automatisierung in der Industrie und intelligente Infrastruktur - die Digitalisierung sorgt derzeit für gute Geschäfte. Bereits zum Jahresauftakt des neuen Geschäftsjahres 2020/21 ...

