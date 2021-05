Mahle hat die Entwicklung eines neuartigen magnetfreien Elektromotors bekannt gegeben, der ohne Seltene Erden auskommt und für den Einsatz in allen Fahrzeugklassen geeignet sein soll. Zudem soll der Motor in den meisten Fahrzuständen besonders effizient sein. Der neue, noch namenlose Traktionsmotor von Mahle soll in den meist genutzten Fahrzuständen des Antriebssystems einen Wirkungsgrad von über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...