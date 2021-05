DGAP-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Intershop Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu, Markus Klahn übernimmt wie geplant als Vorstandsvorsitzender



06.05.2021 / 14:09

Jena, 6. Mai 2021 - Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Wie schon im vergangenen Jahr fand die Hauptversammlung virtuell, ohne physische Präsenz der Aktionäre, statt. - Die INTERSHOP Communications AG (ISIN: DE000A254211), führender unabhängiger Anbieter innovativer Lösungen für den Omni-Channel-Commerce, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Wie schon im vergangenen Jahr fand die Hauptversammlung virtuell, ohne physische Präsenz der Aktionäre, statt. Mit Ablauf der Hauptversammlung wurde zudem der geplante Wechsel auf dem Posten des Vorstandsvorsitzenden vollzogen. Markus Klahn, bereits seit April 2018 als COO im Vorstand, übernimmt nun als Vorstandsvorsitzender (CEO) der INTERSHOP Communications AG und führt das Unternehmen als alleiniger Vorstand. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Dr. Jochen Wiechen wird mit Ablauf seines Vorstandsvertrages wie geplant Ende August 2021 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden und wird dem Unternehmen bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit beratend zur Verfügung stehen. Dr. Wiechen war seit 1. August 2013 zunächst als Chief Technical Officer und ab 1. September 2015 als Vorstandsvorsitzender der INTERSHOP Communications AG tätig. Christian Oecking, Aufsichtsratsvorsitzender der INTERSHOP Communications AG: "Dr. Jochen Wiechen hat die Transformation vom Lizenz- zum Cloudanbieter mit Fokus auf den B2B-Commerce maßgeblich geprägt und die Weichen für ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell und einen profitablen Wachstumskurs gestellt. Wir bedanken uns für sein außerordentliches Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Mit der Staffelübergabe an Markus Klahn, der für die konsequente Umsetzung der Cloud-Strategie steht, sehen wir Intershop sehr gut für die Zukunft gerüstet." Der scheidende Vorstandsvorsitzende Dr. Jochen Wiechen hob in seiner abschließenden Hauptversammlungsrede nochmals die in den vergangenen Jahren erzielten Fortschritte hervor. Nach einer schwierigen Transformationsphase konnte Intershop im Geschäftsjahr 2020 wieder über alle Quartale hinweg profitabel wirtschaften und dabei gerade mit Blick auf die Cloud ein kräftiges Wachstum erzielen. Die im Zuge der wiederkehrenden Erlöse neu gewonnene Stabilität des Unternehmens spiegelt auch das gute Auftaktquartal 2021 wider, zu dem Intershop kürzlich berichtet hatte. Markus Klahn, der neue Vorstandsvorsitzende, richtet den Blick in die weitere Zukunft: "Mit Hilfe unseres hervorragenden Produkts, einem engagierten Team, unserer angepassten Organisation und einer fokussierten Cloud-Strategie wollen wir Intershop als führenden Anbieter für B2B eCommerce-as-a-Service-Lösungen dauerhaft im Markt etablieren und unseren Marktanteil erhöhen." Die Beteiligung an der Hauptversammlung lag bei 56 % des Grundkapitals. Die Anteilseigner folgten bei der Beschlussfassung bei allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit den Vorschlägen der Verwaltung. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse finden Sie auf der Intershop Website unter www.intershop.de/hauptversammlung.

Kontakt: Investor Relations

Heide Rausch

T: +49-3641-50-1000

F: +49-3641-50-1309

ir@intershop.de

