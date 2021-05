Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke Europe hat das rasante Wachstum im ersten Quartal 2021 auch in einen steigenden operativen Gewinn umgemünzt. Dennoch findet das Zahlenwerk bei den Marktteilnehmern keinen Anklang, die Aktie des Unternehmens verliert am Donnerstag zwischenzeitlich knapp zehn Prozent an Wert. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im ersten Quartal um fast ein Fünftel auf 5,7 Millionen Euro gestiegen. Der Umsatz stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...