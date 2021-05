Nachdem Zynga am Mittwochabend mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen hat, dürfte die Gaming-Aktie am Donnerstag mit einem kräftigen Plus von rund sieben Prozent in den Handel starten. DER AKTIONÄR liefert einen Überblick über die operative Entwicklung und die Prognosen.Die Buchungen von Zynga stiegen im ersten Quartal um 69 Prozent auf 720 Millionen Dollar. Analysten hatten hier nur mit einem Wert in Höhe von 685 Millionen Dollar gerechnet und die firmeneigene Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...