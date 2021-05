Vancouver, B.C., Kanada, 6. Mai 2021 - CAT Strategic Metals Corporation (CSE: CAT) (OTC: CATTF) (FWB:8CH) ("CAT" oder das "Unternehmen") veröffentlicht das folgende Update zu seinen Mineralkonzessionsgebieten Rimrock und Gold Jackpot in Elko County, Nevada.

Gold-Silber-Konzessionsgebiet Rimrock

Das Mineralkonzessionsgebiet Rimrock ist zu 100% im ungeteilten Besitz von CAT. Es umfasst 133 Gangbergbauclaims von insgesamt 1.663 Acres. Rimrock grenzt an und liegt 4 km nördlich von Hecla Mining Co.s Mine Hollister und 16 Km südöstlich von Heclas Gold-Silber-Mine Midas; beide sind ehemals produzierende Gold-Silber-Minen im Pflege- und Wartungszustand. Rimrock liegt direkt auf zwei von Nevadas größten Gold-Silber-Gürteln, den Trends Midas und Carlin. Das Zentrum des Konzessionsgebiets Rimrock liegt 77 km (46 Meilen) nordwestlich von Elko, Nevada, einem großen Knotenpunkt für Goldbergbau, Wohngebiete und Bohrarbeiten.

CAT hat gerade einen 43-101-konformen technischen Bericht zu Rimrock abgeschlossen und ist kurz davor, ein neues Programm aus geologischer Kartierung und Gesteinssplitterproben zu beginnen, sowie ab Mai auf den Konzessionsgebieten Rimrock und Gold Jackpot ein geophysikalisches Programm aus magnetischen Vermessungen mittels Drohnen, einer gravimetrischen Bodenmessung und IP-Programmen mit 2 Linien durchzuführen.

Die Mine Midas hatte erste Erzreserven von 3 Mio. Unzen hochgradigem Gold und 25 Millionen Unzen Silber, ein Szenario, das Rimrock entlang des Vulkangürtels im Northern Nevada Rift sehr ähnlich ist. Rimrock liegt auch direkt am Carlin Trend, der durch das Konzessionsgebiet verläuft, nordwestlich des Minenkomplexes Goldstrike von Nevada Gold Mines LLC (Barrick und Newmont). Bei Explorationsbohrungen auf Rimrock und Hollister wurde auch Gold-Silber-Mineralisierung des Typs Carlin gefunden, die mit Hatter-Stock und möglichen Ausläufern aus dem Eozän assoziiert wird.

In CATs neuem technischen Bericht heißt es, dass die Exploration 4 Zielgebiete ausgemacht hat, die Gold-Silber-Mineralisierung der Typen Midas-Hollister und Carlin enthalten könnten: 1) das Gold-Silber-Ziel Eastern Horst sowohl vom Typ Carlin als auch vom Typ Midas-Hollister mit silberreicher Halo-Mineralisierung mit guten Werten, die oberflächennah durch Bohrungen in paläozoischem Sedimentgestein unter vulkanischem Deckgestein gefunden wurden. Dieses Ziel ist eine direkte Erweiterung der gleichen NNW-verlaufenden Strukturzone auf dem Konzessionsgebiet Hollister; 2) das Ziel Western Horst mit ähnlicher Mineralisierung; 3) die Gold-Silber-Zielzone Dilation im nördlichen Bereich des Konzessionsgebiets Rimrock, das eine verwerfungskontrollierte Quecksilbermineralisierung in einem großen, breiten Verwerfungsspalten-Strukturziel an der Oberfläche hat. Das Hauptbohrziel wird in dieser Verwerfungsspalte auf der 5100-Fuß (1555m)-MSL-Ebene liegen, was die Schwerpunkthöhe der wichtigsten hochgradigen Gold-Silber-Erzmineralisierung in den auf Hollister abgebauten Gangsystemen Clementine/Guinevere war; und 4) das Brekzienziel Columbus im nordöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets Rimrock.

Zusätzlich zu den Gold-Silber-Zielgebieten ist ein großes Bentonit-Vorkommen vom zentralen Teil der Claims von CAT abgedeckt, das die goldsilberhaltige Schicht überdeckt. Sammelproben dieser Lagerstätte wurden genommen und Halliburton untersuchte das Vorkommen Ende der 2000er. Weitere Arbeiten werden auf dem Bentonit vorgenommen, um seinen möglichen wirtschaftlichen Wert zu bestimmen.

Kupfer-Gold-Silber-Tellur-Konzessionsgebiet Gold Jackpot

Das Mineralkonzessionsgebiet Gold Jackpot ist zu 100% im ungeteilten Besitz von CAT und umfasst 62 Gangbergbauclaims von insgesamt 1.280 Acres (518 Ha). Gold Jackpot grenzt an und liegt 70 km nördlich von Nevada Gold Mines LLCs Goldmine Long Canyon und liegt im Gold-Porphyr-Kupfer-Trend Pequop, 135 km (81 Meilen) nordöstlich von Elko.

Gold Jackpot hat Porphyr- und Diatrem-Kupfer-Gold-Ziele sowie Goldmineralisierung vom Typ Carlin mit Goldwerten in Ausbissen von bis zu 1,2 ppm Au entlang einer Länge von 3,5 Km eines großen Verwerfungssystems. Starke Säureauslaugungs-Gesteinsalteration vom Typ Carlin ist direkt westlich des Konzessionsgebiets vorhanden. Ein neues Programm aus geologischer Kartierung und Gesteinssplitterproben wird im Mai beginnen. Eine magnetische Vermessung mittels Drohne und gravimetrische Bodenmessungen werden im Mai und Juni auf Gold Jackpot durchgeführt. Im 3. Quartal 2021 soll eine IP-Vermessung zusammen mit den Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Rimrock durchgeführt werden.

Über CAT Strategic Metals Corporation:

CAT Strategic Metals Corporation ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Risikominimierung von vernachlässigten Projekten in den erstklassigen und gut etablierten geologischen Regionen Nordamerikas spezialisiert hat. Das Unternehmen fokussiert sich gezielt auf jene Rohstoffe, die aus finanzieller Sicht sowie aus Sicht der globalen Infrastruktur und Energiepolitik von großer strategischer Bedeutung sind. Die Aktien von CAT werden an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Börsensymbol "CAT", auf OTCMarkets.com unter dem Handelssymbol "CATTF" und an der Börse Frankfurt unter dem Symbol "8CH" gehandelt.

FÜR DAS BOARD

Robert Rosner

Chairman, President & CEO

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie auf SEDAR unter www.SEDAR.com oder auf der Website des Unternehmens, www.catstrategic.com, bzw. über das Unternehmen direkt unter der Rufnummer (604) 674-3145.

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Zustände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken im Rahmen dieser Pressemeldung beinhalten Risiken im Zusammenhang mit der geplanten Produktion, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, seine angestrebten Explorationsrahmen aufgrund regulatorischer, technischer oder wirtschaftlicher Faktoren zu erreichen. Darüber hinaus bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Schätzung von Ressourcen und es gibt keine Garantie, dass eine Ressource abgegrenzt oder deren wirtschaftliche Tragfähigkeit nachgewiesen werden kann, was für eine Einstufung als Reserve erforderlich ist. Es kann nicht garantiert werden, dass zusätzliche Explorationsarbeiten zu einer bedeutenden Steigerung der Ressourcenschätzungen führen werden.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Wir bemühen uns um ein Safe Harbour-Zertifikat.

