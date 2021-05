Der DAX ist am heutigen Donnerstag bis 15.281 Punkte angestiegen und dann wieder nach unten abgedreht. Aktuell notiert der DAX wieder bei 15.160 Punkten im Bereich des 10er-EMA. Es bietet sich eine Short-Chance! Am Vortag hieß es: "Die Aufwärtskorrektur sollte im Bereich des 10er-EMA auslaufen und in der Folge der Abwärtstrend weiter fortgeführt werden. Im Bereich des 10er-EMA bietet sich eine Short-Position an. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...