Taipeh (ots/PRNewswire) - GIGABYTE, der führende PC-Hardware-Hersteller, hat seine ersten vorgefertigten Desktop-Gaming-PCs angekündigt. Die neuen Vorzeige-Desktops enthalten die neuesten modernsten Teile von Intel, AMD und NVIDIA und sind ausschließlich mit GIGABYTE-Komponenten ausgestattet. Was sie weiter von anderen konventionellen vorgefertigten Geräten auf dem Markt abhebt, sind ihre exklusiven Rechenkerne. Die Prozessorkerne sind auf der Grundlage der jahrelangen Hardware-Expertise von GIGABYTE eingesetzt und werksjustiert, um sicherzustellen, dass jedes Gerät sofort eine hervorragende Stabilität und größtmögliche Leistung erzielt, was sie äußerst selten und exklusiv macht.GIGABYTE hat zwei Modelle auf den Markt gebracht: den größeren Tower-PC AORUS MODEL X und den kleineren AORUS MODEL S. Beide Geräte werden von der fortschrittlichsten GeForce RTX 3080-Grafikkarte mit Grafikprozessor angetrieben, die werkseitig übertaktet und so eingestellt wurde, dass selbst bei anspruchsvollsten modernen Spielen problemlos Bildfrequenzen von 4K erzielt werden können.Die Desktop-Gaming-PCs der AORUS-Reihe wurden sorgfältig konzipiert und getestet, um sicherzustellen, dass die erstklassigen Gaming-Geräte über die optimale Systemkonfiguration verfügen, sodass die Benutzer die ultimative 4K-Gaming-Leistung genießen können, ohne sich Gedanken über die Kompatibilität machen zu müssen. Zudem hat GIGABYTE mit den AORUS-Desktop-Gaming-PCs seine technischen Fähigkeiten im Bereich des thermischen und akustischen Managements unter Beweis gestellt. Die Systeme bleiben auch dann noch kühl und leise, wenn sie auf Hochtouren laufen.Die AORUS-Desktop-Gaming-PCs haben eine dreijährige Produktgarantie und sind in begrenzter Stückzahl erhältlich. Spieler, die auf der Suche nach ihrem nächsten leistungsstarken Gaming-PC sind, sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter: https://www.gigabyte.com/Desktop-PCFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1499625/GIGABYTE.jpgPressekontakt:Linda Yanglinda.yang@gigabyte.com+886-2-89124000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/4908746