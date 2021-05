Middlebury, Connecticut (ots/PRNewswire) - Die Timex Group, ein weltweit führender Hersteller von Uhren, und adidas, ein weltweit führendes Unternehmen der Sportartikelindustrie, haben eine globale Lizenzvereinbarung für Uhren abgeschlossen. Die Timex Group wird Uhren unter der Marke adidas Originals entwickeln, herstellen und weltweit vertreiben. Die erste Kollektion wird Anfang 2022 auf den Markt kommen."Wir könnten nicht begeisterter sein, adidas in unserem Markenportfolio willkommen zu heißen," sagt Tobias Reiss-Schmidt, President & CEO der Timex Group. "Es gibt nur wenige wirklich ikonische Marken und adidas steht mit seiner reichen Geschichte und seinem authentischen Stil ganz oben auf der Liste. Wir sehen ein starkes und wachsendes Interesse an Uhren bei jungen Millennials und GenZ, und wir freuen uns darauf, unsere adidas Originals Uhrenkollektion dieser nächsten Generation von Konsumenten vorzustellen."Die neue Kollektion, die im Frühjahr 2022 auf den Markt kommt, wird die Uhrmacher- und Designkompetenz der Timex Group mit der von der Straßenkultur inspirierten und auf Nachhaltigkeit bedachten Marke adidas Originals verbinden. Sie wird in adidas Geschäften, bei Tochtergesellschaften und im E-Commerce sowie über das weltweite Vertriebsnetz der Timex Group verkauft werden.Informationen zur Timex GroupDie Timex Group entwirft, fertigt und vertreibt weltweit innovative Zeitmesser. Die Timex Group ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Middlebury, Connecticut, mit mehreren Betriebseinheiten und über 3.000 Mitarbeitern weltweit. Als einer der größten Uhrenhersteller der Welt produzieren die Unternehmen der Timex Group Uhren unter einer Reihe von bekannten Marken, darunter Timex, Nautica, Guess, Gc, Ted Baker, Salvatore Ferragamo, Versace, Versus, Missoni, Furla und adidas.Werde Teil von Timex in den sozialen Medien: @timexWeitere Informationen finden Sie unter http://timexgroup.comInformationen zu adidasadidas ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sportartikelindustrie. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland beschäftigt weltweit mehr als 62.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 19,8 Milliarden Euro.Kontakt zur Timex-GruppeMichala OestereichMichala.Oestereich@zenogroup.com | TimexPR@zenogroup.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1503488/Badge_of_Sport_Remastered_BWp.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1503489/Timex_Group_Black_OnWhite_RGB__1.jpgOriginal-Content von: TIMEX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127061/4908763