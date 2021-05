DJ MÄRKTE USA/Behauptet - Impfstoffaktien weiter unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Weiter im Spannungsfeld robuster Konjunkturdaten und damit einhergehender Spekulationen über eine möglicherweise nötig werdende straffere Geldpolitik der US-Notenbank werden die US-Börsen am Donnerstag gesehen. Vor dem Handelsstart sieht es nach wenig veränderten Indizes aus.

Dass sich die Indizes knapp unter ihren Allzeithochs bewegen, dafür sorgt die sehr gut verlaufende Quartalsberichtssaison. Daten von Refinitiv zufolge haben von den 376 Unternehmen aus dem S&P-500-Index, die bislang berichtet haben, 86,7 Prozent besser abgeschnitten als Analysten erwartet hatten - soviel wie nie zuvor.

Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind derweil deutlich positiver ausgefallen als erwartet. Sollten auch der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag robust ausfallen und weiter untermauern, dass sich die US-Wirtschaft dynamisch erholt, könnte das wieder Spekulationen über eine Überhitzung befeuern und damit automatisch auch über eine womöglich vorzeitige Straffung der Geldpolitik.

Weil sich die Indizes nahe an ihren Rekordhochs bewegen und die Bewertungen der Aktien als hoch gelten, könnte der Markt darauf sehr empfindlich reagieren. Andererseits gibt es aber auch Stimmen, die starke Konjunkturdaten weiter vor allem als Kurstreiber nach oben sehen. Bei den US-Renditen herrscht aktuell Ruhe, die Zehnjahresrendite bewegt sich kaum verändert um 1,58 Prozent.

In einem Interview am Mittwoch stellte Vize-US-Notenbankchef Richard Clarida unterdessen nochmals klar, dass es noch zu früh sei, die akkomodierende Geldpolitik zu verlassen, weil man noch ein gutes Stück weg sei vom Erreichen der Zielgrößen. In die gleiche Kerbe schlug am Berichtstag die Bank of England, die trotz einer erhöhten Wachstumsprognose an ihrer lockeren Geldpolitik festhält.

Impfstoffaktien fallen weiter - Auch starke Moderna-Zahlen helfen nicht

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Covid-19-Impfstoffherstellern weiter im Fokus - und zwar mit weiteren Kursverlusten im Vorbörsengeschäft. Hintergrund ist, dass die US-Regierung sich am Mittwoch für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe ausgesprochen hat. Die EU hat sich offen für Gespräche darüber gezeigt. Auf Nasdaq.com verlieren Biontech weitere rund 10 Prozent, Curevac 6,5 und Pfizer 3,6 Prozent.

Für Moderna geht es ebenfalls abwärts und zwar um 8 Prozent, auch wenn der Impfstoffhersteller erstmals einen Quartalsgewinn ausgewiesen hat, der zudem höher ausgefallen ist als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn erreichte 1,22 Milliarden Dollar, nach einem Verlust von 124 Millionen Dollar im ersten Quartal 2020.

Überzeugende Geschäftszahlen haben der Zahlungsdienstleister Paypal (+4,2%) und der Online-Spiele-Anbieter Zynga (+6,1%) vorgelegt. Uber (-3,4%) leiden dagegen darunter, dass die neue US-Administration eine Entscheidung der Vorgängerregierung rückgängig machen will, wonach Uber-Fahrer als selbständige Subunternehmer gelten. Dies überschattet, dass es dem Fahrdienstleister im ersten Quartal gelungen ist, seinen Verlust stärker als erwartet einzugrenzen.

Kellogg hat die Erwartungen des Marktes ebenfalls geschlagen, die Aktie gewinnt gut 3 Prozent in der Vorbörse.

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,0 0,15 3,6 5 Jahre 0,79 0,0 0,79 43,1 7 Jahre 1,25 0,4 1,25 60,1 10 Jahre 1,58 0,3 1,57 65,9 30 Jahre 2,26 2,0 2,24 61,5 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:31 Uhr Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,2060 +0,45% 1,2010 1,2002 -1,3% EUR/JPY 131,74 +0,48% 131,31 131,12 +4,5% EUR/CHF 1,0960 -0,02% 1,0964 1,0961 +1,4% EUR/GBP 0,8676 +0,49% 0,8641 0,8625 -2,9% USD/JPY 109,25 +0,04% 109,37 109,25 +5,8% GBP/USD 1,3902 -0,04% 1,3899 1,3916 +1,7% USD/CNH (Offsh) 6,4731 -0,22% 6,4794 6,4835 -0,5% Bitcoin BTC/USD 57.740,72 +1,55% 56.890,64 57.257,26 +98,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,38 65,63 -0,4% -0,25 +34,4% Brent/ICE 68,82 68,96 -0,2% -0,14 +33,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,58 1.785,60 +0,6% +9,98 -5,4% Silber (Spot) 26,79 26,47 +1,2% +0,32 +1,5% Platin (Spot) 1.240,30 1.228,08 +1,0% +12,23 +15,9% Kupfer-Future 4,58 4,54 +0,8% +0,04 +29,8%

