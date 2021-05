Der wirtschaftlich erfolgreiche Rainer (Seele) gibt völlig entnervt im Sommer 2022 seinen OMV-Chefposten nach diversen Konflikten ab. Nun steht sogar ein vorzeitiger Abschied nach der Hauptversammlung am 2. Juni 2021 im Raum. Aus dem Umfeld von OMV-CEO Rainer wird dies nicht mehr völlig ausgeschlossen, so heißt es "it takes two to tango". Heißt also für mich, sollte er das Vertrauen vom Aufsichtsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...