Mainz (ots) -Freitag, 14. Mai 2021, 21.20 UhrLiveMainz (ots) - Die Wiener Festwochen feiern in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. 3sat überträgt die traditionelle feierliche Eröffnung am Wiener Rathausplatz live am Freitag, 14. Mai 2021, 21.20 Uhr, in der Sendung "70 Jahre Wiener Festwochen - Das Konzert". Mit dabei sind Die Strottern, Herbert Pixner, Mira Lu Kovacs, Soap&Skin, Marie Spaemann und Christian Bakanic, Mischwerk, Golnar Shahyar, Lukas Lauermann, Phoen Extended und das Koehne Quartett.Musik aus unterschiedlichen Stilrichtungen und aus drei Jahrhunderten wird zu hören sein und verweist auf die künstlerischen Botschaften aus der facettenreichen Geschichte der Festwochen. Eine künstlerische Intervention von Florentina Holzinger leitet das Festivalprogramm ein. Nach langer Zeit kultureller Entbehrungen will das Festival 2021 die darstellenden Künste feiern. Das erste Eröffnungskonzert der Wiener Festwochen fand 1951 nach Ende des Zweiten Weltkriegs statt. Im Laufe seiner Geschichte avancierte das Festival zu einer internationalen Drehscheibe für multidisziplinäres Kunstschaffen.Am Samstag, 12. Juni 2021, startet der 3satFestspielsommer mit Konzerten und Opernhighlights der großen Klassikfestivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Viele Konzerte und Aufführungen sind in der 3sat-Mediathek unter wirlebenkultur (https://www.3sat.de/kultur) abrufbar - das gesamte Programm ist im 3sat-Pressetreff verfügbar unter: https://kurz.zdf.de/yTdG/.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wienerfestwochenwirlebenkultur in der 3sat-Mediathek: https://3sat.de/kultur3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4908810