Wien (www.fondscheck.de) - Am 4. Mai sorgte eine Meldung, wonach ein chinesisches Militärflugzeug den Luftraum Taiwans verletzt hatte, für einen kleinen Rückschlag im DAX, so die Experten von "FONDS professionell".Zwar habe man in dem Bericht betont, dass ein solches Vorkommnis nichts Ungewöhnliches sei, einige Anleger hätten aber allem Anschein nach trotzdem Angst bekommen. China sei (nicht nur) für Deutschland ein extrem wichtiger Auslandsmarkt, daher stelle die Gefahr, dass die politische Spannung zwischen China und den USA zunehme, für Deutschlands Wirtschaft eine Bedrohung dar. Und dass Taiwan in einer solchen Eskalation eine Schlüsselrolle spielen könnte, sei wahrscheinlich. ...

