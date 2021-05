Die Zeiten, in denen die Aktienkurse auf breiter Front durch die Decke gingen, sind vorbei. Vorerst zumindest. Selbst auf starke Unternehmenszahlen reagiert der Markt - gelinde gesagt - kühl. Viel Positives ist offenbar in den Aktienkursen eingepreist. Institutionelle Anleger haben längst gehandelt.Laut Bank of America haben sich ihre Hedgefonds-Kunden in den vergangenen Wochen massiv von Aktien getrennt. Sie seien "extreme Verkäufer" gewesen, so die Bank, und zwar vor allem von Tech-Aktien. Der ...

