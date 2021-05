Dietikon (ots) -- Das speziell für Schüler des Primär- und Sekundärbereichs entwickelte Chromebook 311 ist mit einem MediaTek MT8183 Prozessor ausgestattet, besonders verlässlich und einfach zu bedienen- Das Modell ist gemäss des Militärstandards MIL-STD 810H1,2 sowie einer Reihe führender Standards für Spielzeug-Sicherheit zertifiziertDietikon (ots) - Acer kündigt das neue Chromebook 311 im 11,6 Zoll (29,5 cm) Display für den Bildungsbereich an. Damit erweitert der Hersteller sein umfangreiches Education-Portfolio und bietet Schulen und Bildungsträgern eine noch grössere Vielfalt. Chromebooks sind mit vielen nützlichen Funktionen ausgestattet, die Schulen den Einstieg in die Digitalisierung erleichtern. Sowohl die administrative Handhabung als auch die intuitive Nutzung von Chrome OS machen Chromebooks für IT-Abteilungen, Lehrer und Schüler gleichermassen attraktiv.Acer Chromebook 311 - entwickelt für den anspruchsvollen SchulalltagDas 29,5 cm (11,6 Zoll) große Acer Chromebook 311 ist ein zuverlässiges Gerät, das speziell für Schüler der Primär- und Sekundärstufe sowie deren Lehrkräfte entwickelt wurde. Es erfüllt eine Reihe von industriellen Standards für Widerstandsfähigkeit und Sicherheit wie dem MIL-STD 810H1,2. Dank eines stossdämpfenden Gehäuses und einem durch Metallplatten verstärkten Innenleben hält das Gerät Stürze aus einer Höhe von bis zu 122 cm und einem Druck von bis zu 60 kg stand. Spezielles Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Tastatur des Chromebooks gelegt, ein besonders empfindlicher Bereich, der gerade im Schulalltag stark beansprucht wird. Sie widersteht bis zu 330 ml4 Flüssigkeit und die Tasten sind mit zwei Flügeln innerhalb des Gehäuses mechanisch verankert, um sie vor unachtsamen Händen und klebrigen Fingern zu schützen. Mit dem Anspruch, ein Gerät zu konzipieren, das den Missgeschicken eines typischen Schultags gewachsen sein muss, entspricht das neue Chromebook-Modell den zwei führenden Sicherheitsstandards für Spielzeug. Die Kunststoffbeschichtungen des Geräts wurden streng nach dem ASTM F963-165 Spielzeugsicherheitsstandard getestet und zertifiziert. Weiterhin erfüllt das Chromebook den UL/IEC 60950-16 Standard, der Aspekte von chemischer und materieller Sicherheit bis hin zu scharfen Kanten abdeckt, um zu gewährleisten, dass das Gerät gefahrlos auch für die Nutzung durch jüngere Kinder geeignet ist.Leichte Handhabung, lange Akkulaufzeit und optionale FeaturesDas Chromebook 311 überzeugt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden3 und ist damit in der Lage einen ganzen Schultag ohne Nachladen zu überstehen. Ausserdem verfügt es über eine Reihe von Funktionen zur Verbesserung des gemeinsamen Lernens, wie beispielsweise einen optionalen Touchscreen7, eine HDR-Webcam mit einem weiten Sichtfeld für den Online-Unterricht und alle Vorteile von Chrome OS: schnellere Startzeiten, eine benutzerfreundliche Oberfläche, integrierter Malware-Schutz, Zugriff auf Millionen von Android-Apps auf Google Play und vieles mehr. Die Zero-Touch-Registrierung (https://support.google.com/chrome/a/answer/10130175?hl=de) ermöglicht es IT-Abteilungen das Chromebook zu registrieren und automatisch in der Schulverwaltung anzumelden, sobald Schüler eine Verbindung zum Internet herstellen.App-UnterstützungDas Gerät unterstützt Apps über Google Play sowie webbasierte Anwendungen, sodass Nutzer Zugriff auf alle Apps haben, die sie für effiziente Produktivität, Kreativität und weitere Dienste benötigen.Preise und VerfügbarkeitDas Acer Chromebook 311 ist ab sofort zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 299 CHF verfügbar.(1) Sand- und Staubtests basierend auf MIL-STD 810F.(2) Getestet von qualifizierten Drittlaboren für bestimmte Testverfahren nach MIL-STD 810H für Umgebungsbedingungen, die hohe und niedrige Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen, mechanische Stösse bei Stürzen, Regen, Staub und Sand umfassen.(3) Die Akkulaufzeit kann je nach Modell und Konfiguration variieren. Basierend auf Google power_LoadTest. Bis zu 20 Stunden mit 48-Wh-Akku, und bis zu 15 Stunden mit 36-Wh-Akku.(4) Bis zu 330 ml Wasser.(5) Die auf der Oberfläche des Acer Chromebook Spin 311 verwendeten Kunststoffbeschichtungen wurden streng nach ASTM F963-16 Toy Safety Standard und Consumer Product Safety Improvement Act (CPCIA) von 2008 getestet und zertifiziert. Für weitere Informationen besuchen Sie:https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_60950-1_2.(6) Das Acer Chromebook Spin 311 wurde gemäss der Sicherheitsnorm UL/IEC 60950-1 entwickelt und getestet. Es wurde von der UL 696 für sicheres elektrisches Spielzeug untersucht und erfüllt die ASTM F963 Spielzeugsicherheit für Kinder ab 3 Jahren. Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.astm.org/Standards/F963.htm.(7) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren.Über Acer Inc.Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7'000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei. Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im Grossraum EMEA. Acer Schweiz firmiert mit Sitz in Dietikon bei Zürich als Acer Computer (Switzerland) AG und unterhält ein hauseigenes Contact und Repair Center lokal am Standort.Acer Website: www.acer.chPressekontakt:Vanessa PintoAccount Managerachtung! GmbHT. +49 40 450 210-613M. acer@achtung.deNadine GonçalvesMarketing & PR ManagerAcer Computer (Switzerland) AGT. +41 (0) 44 745 58 58M. nadine.goncalves@acer.comOriginal-Content von: Acer Computer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100011948/100870153