Nio will ab September 2021 mit den Auslieferungen seiner Elektroautos in Norwegen beginnen. Es ist der erste Markt außerhalb Chinas, in dem das Elektroauto-Start-Up versuchen will, Fuß zu fassen.Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Nio kommt mit seinen innovativen Elektro-Flitzern wie dem ES8, dem ES6 oder dem EC6 bei den Konsumenten in China sehr gut an. Auch der eT7, der 2022 auf den Markt kommen wird, verspricht ein Erfolg zu werden.Nio plant, in diesem Jahr zunächst den SUV ES8 in Norwegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...