Rover Metals Corp. (TSXV: ROVR; FRA: 4XO) will an seinen spektakulären Bohrerfolg auf seinem Cabin Lake Projekt nördlich von Yellowknife in den Northwest-Territories anknüpfen und setzt auf modernste LIDAR Technik zur Bestimmung neuer Bohrplätze für die kommende Bohrsaison. Im Zentrum steht der Erfolg von Bohrloch CL-20-08, das auf der Cabin Lake Zone eine durchgehende hochgradige Goldmineralisierung auf 31,9 Metern ...

