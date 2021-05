Die Aktien von Tesla, BYD, VW und Co haben in den letzten Tagen deutlich nachgegeben. Kaufchance oder ging der E-Mobility-Hype einfach zu weit?Elon Musk ist bekannt für seine, sagen wir mal, eher offene Kommunikation. Gerne postet er via Twitter die neuesten trendigen Features in den hippen Elektroflitzern von Tesla oder kündigt vollmundig neue Modelle oder Visionen an. Zuletzt gab es von Musk in erster Linie News zur Kryptoszene. Es stellt sich die Frage, ob es zu Tesla derzeit nichts mehr zu berichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...