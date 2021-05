Börse Dax schwächelt wieder - Anleger bleiben nervös Der Dax hat seine Erholung im Handelsverlauf am Donnerstag erst einmal abgebrochen. weiterlesen -Anzeige- Empfehlung Smart-Hebel-Trading-Dienst Die Nr. 1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen Unternehmen Zalando: Kein Ende des Wachstums in Sicht Der Online-Modehändler Zalando geht trotz sinkender Infektionszahlen nicht von einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...