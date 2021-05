Seit heute notieren die Aktien von Cannovum an der Börse. Die Erstnotiz erfolgt am Morgen an der Börse Düsseldorf. Der erste Kurs liegt bei 5,00 Euro. Dies ist auch das bisherige Tagestief. Am Nachmittag steht die Aktie der Berliner bei 5,95 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...