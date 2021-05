TAGESVORSCHAU: Termine am 07. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 07. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec SE, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 14.00 h) 07:00 DEU: Siemens, Q2-Zahlen (Call 7.30 h)

07:00 DEU: Osram, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen

07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 10.00 h) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (Call 10.00 h)

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 GBR: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:40 DEU: Jungheinrich, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: IAG International Airlines, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen

08:30 ESP: Amadeus IT, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung (online)

10:00 EUR: EIOPA, Pk zum Start des geplanten Stresstests für Versicherungen 2021 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: CTS Eventim, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Dürr AG, Hauptversammlung (online)



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Audi, Q1-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q1-Umsatz

USA: Cigna, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 04/21

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/21

07:45 CHE: Seco: Arbeitsmarktdaten 04/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 03/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 04/21

08:00 DEU: Handels- und Leistungsbilanz 03/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 03/21

08:45 FRA: Industrieproduktion 03/21

09:00 ESP: Industrieproduktion 03/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/21

16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 04/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 03/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Frankreich

EUR: Moody's Ratingergebnis Italien, Dänemark

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitales Pressegespräch Commerzbank zum Konjunktur- und Marktausblick 2021 u.a. mit Chefvolkswirt Jörg Krämer 09:30 EUR: Online-Diskussion des EU Ausschusses der Regionen zur Erholung der Tourismus-, Hotel- und Cateringbranche DEU: Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

+ 10.00 Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler zur aktuellen Corona-Lage + voraussichtlich entscheidet der Bundesrat über eine Verordnung zur Rückgabe von Rechten an Geimpfte und Genesene + Sondersitzung des Hamburger Senats zu möglichen Corona-Lockerungen EUR: Abschluss Petersberger Klimadialog (online)

+ 15.00 Online-Pk Bundesumweltministerin Svenja Schulze und dem designierten britischen Vorsitzenden der COP26, Alok Sharma, zu den Ergebnissen °

