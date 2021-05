Märkte am Donnerstag: DAX schließt kaum verändert - Starker Ausblick bei der Allianz

Der DAX blieb auch am Donnerstag weiterhin im Konsolidierungs-Modus gefangen. Der Handel wurde mit einem kleinen Plus von 0,17 Prozent bei 15.196 Punkten beendet.

Gut möglich ist aber, dass es hier in Kürze wieder nach oben geht, denn die Nachrichtenlage ist aktuell positiv. So hat die deutsche Industrie im März den dritten Monat in Folge mehr Aufträge erhalten. Gegenüber dem Vormonat betrug das Plus drei Prozent, wie das Statistische Bundesamt bekanntgab.

Allianz-Aktie unter Druck trotz starkem Ausblick

Zu den stärksten Verlierern am Donnerstag gehörte zeitweise die Allianz-Aktie (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005), die trotz positiver Nachrichten um zwischenzeitlich über vier Prozent nachgab und damit die Konsolidierung der vergangenen Wochen fortsetzte.

Wegen der Pandemie hat der Versicherungs-Konzern im vergangenen Jahr zwar operativ 1,3 Mrd. Euro weniger verdient. Aber schon dieses Jahr soll wieder ein Rekordjahr werden. Es wird ein operativer Gewinn von zwölf Mrd. Euro angepeilt.

Die Allianz will 2021 ein Rekordergebnis erzielen. Das könnte der Aktie wieder Rückenwind geben. (Bildquelle: Pressefoto Allianz)

Barrick Gold: Kräftiger Gewinnanstieg

Ebenfalls im Fokus steht die Aktie von Barrick Gold (WKN: 870450 / ISIN: CA0679011084). Der kanadische Gold-Produzent hat im ersten Quartal auf Jahressicht einen kräftigen Gewinnanstieg von 400 auf 538 Mio. US-Dollar verzeichnet.

