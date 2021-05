Im Rahmen einer Zeugenaussage im Rechtsstreit zwischen Apple und Epic hat Microsoft bestätigt, dass der Verkauf von Xbox-Konsolen noch nie profitabel war. Das Geschäft wird mit Spielen und Diensten gemacht. Langjährige Beobachter des Konsolenmarktes hätten es sich denken können. Dennoch kommt die Aussage in all ihrer Deutlichkeit und Klarheit überraschend. Im Rechtsstreit des Fortnite-Entwicklers Epic gegen Apple war Lori Wright, bei Microsoft verantwortlich für die Geschäftsmodelle rund um die Xbox-Marke, als Zeugin geladen. Epic will Geschäftsmodelle vor Gericht transparent machen Vor Gericht ...

