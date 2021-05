Köln (ots) - Ina Scharrenbach, NRW-Bauministerin und Chefin der Frauen-Union in NRW, hat sich im Machtkampf der NRW-CDU um die Nachfolge von Armin Laschet dafür ausgesprochen, Herbert Reul zum künftigen Parteichef zu wählen. "Wir sollten als Nachfolger von Armin Laschet einen Parteivorsitzenden wählen, der von einer breiten Unterstützung getragen wird. Ich bin der Auffassung, dass Herbert Reul in der aktuellen Situation dafür der geeignete Kandidat ist", sagte Scharrenbach dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Freitagausgabe). Reul habe als Innenminister "eine herausragende Bilanz". "Das hohe Vertrauen, dass die Menschen in ihn setzen, würde der NRW-CDU im Bundestagswahlkampf und auf dem Weg zur Landtagswahl viel Rückenwind bringen", erklärte Scharrenbach. Zu den Ambitionen von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, Parteichef zu werden, sagte die NRW-Bauministerin: "Ich denke, wir helfen unserer Partei nicht damit, wenn wir jetzt unruhig werden". Ein Nachfolger von Laschet müsse dessen Stil, Menschen zusammen zuführen, forstsetzen: "Ein Kurs, der auf Konfrontation setzt, hat der CDU noch nie geholfen", betonte Scharrenbach. Ob die Wahl für den Parteivorsitz eine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur bei der Landtagwahl 2022 sei, ließ sie offen. Es sei auch "eine denkbare Alternative", dass eine Frau die CDU ins Rennen führen könne, sagte Scharrenbach.



