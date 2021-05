DJ PTA-News: Enapter AG: Vorstand berichtet in Hauptversammlung über aktuelle Geschäftsentwicklung

Heidelberg (pta048/06.05.2021/17:48) - Die Aktionäre der Enapter AG (ISIN:DE000A255G02, ISIN:DE000A3H3MG0) haben auf der heutigen virtuellen Hauptversammlung sämtliche Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit verabschiedet. Unter anderem wurde der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates zur Implementierung eines Aktienoptionsplans ermächtigt. Auch wurde eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten erteilt. Die Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.enapterag.de in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar.

Enapter berichtete auf der Hauptversammlung unter anderem über die aktuelle Geschäftsentwicklung. Zwischen Januar und Ende April 2021 wurden Auftragseingänge über 5,5 Mio. Euro verzeichnet, wobei sich alleine im April die Auftragseingänge auf 3,8 Mio. Euro beliefen. Im ersten Quartal wurden mehr als 150 Elektrolyseure an mehr als 40 Kunden in 17 Ländern ausgeliefert. Die Anzahl der Mitarbeiter ist zwischenzeitlich auf 161 angewachsen, wovon rund 60% im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind.

Über Enapter

Enapter ist ein preisgekröntes Unternehmen, das hocheffiziente, modulare Wasserstoffgeneratoren auf Basis von Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) herstellt. Die Kerntechnologie ist seit mehr als 10 Jahren erprobt und Grundlage für den einzigartigen, kostengünstigen und kompakten Elektrolyseur des Unternehmens. Die Geräte werden international in Branchen wie Energie, Mobilität, Telekommunikation, Wärmegewinnung und der Industrie eingesetzt. Enapter hat Niederlassungen in Italien, Deutschland, Thailand und Russland.

Ansprechpartner für Finanz- und Wirtschaftsmedien

Ralf Droz / Doron Kaufmann edicto GmbH Eschersheimer Landstr. 42 60322 Frankfurt am Main Tel.: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: enapter@edicto.de

Aussender: Enapter AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjoerg Plaggemars Tel.: +49 6221 649 24 0 E-Mail: info@enapterag.de Website: www.enapterag.de

ISIN(s): DE000A255G02 (Aktie), DE000A3H3MG0 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

