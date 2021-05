Mowi (PND) - Steigende Lachspreise und die Re-Opening-Story treiben die Aktie an! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Breakout Trading-Strategie

Symbol: PND ISIN: NO0003054108









Rückblick: Mowi ist ein norwegischer Nahrungsmittelkonzern und gehört zu den größten Produzenten von Zuchtlachs. Die Firma züchtet, verarbeitet und verkauft verschiedene Formen von Fisch. Neben Lachs werden auch unterschiedliche Arten von Weißfisch und Meeresfrüchte gezüchtet und verkauft, sowohl in frischem (naturbelassen, geräuchert, mariniert etc.) als auch in gefrorenem Zustand. Nachdem die Aktie über dem EMA-20 nach oben gelaufen ist, folgte die Seitwärtsphase.

Meinung: Angesichts der laufenden Corona-Impffortschritte, wird es in den kommenden Wochen in vielen Ländern zu signifikanten Lockerungen kommen. Die Zahl der Restaurant-Besuche wird deutlich zunehmen. Da sich die Lachspreise seit Jahresbeginn nach oben bewegen, dürfte sich dies positiv auf die Gewinne von Mowi auswirken. Wenn die Aktie den Widerstand, welcher sich bei 21.80 EUR gebildet hat, überwinden kann, bekommen wir ein Kaufsignal.

Chart vom 06.05.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 21.68 EUR











Setup: Bei einem Breakout bietet sich die Eröffnung eines Long-Trades an. Dieser ließe sich nach dem Einstieg eng unter den letzten Kerzen absichern. Defensivere Trader können auch das letzte Tief im Bereich des EMA-50 wählen.

Meine Meinung zu Mowi ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in PND





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]