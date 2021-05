DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.999,44 -0,08% +12,58% Stoxx50 3.418,96 +0,03% +9,99% DAX 15.196,74 +0,17% +10,77% FTSE 7.076,17 +0,52% +8,96% CAC 6.357,09 +0,28% +14,51% DJIA 34.414,29 +0,54% +12,44% S&P-500 4.186,17 +0,45% +11,45% Nasdaq-Comp. 13.609,74 +0,20% +5,60% Nasdaq-100 13.599,28 +0,71% +5,52% Nikkei-225 29.331,37 +1,80% +6,88% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,48 -11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,81 65,63 -1,2% -0,82 +33,3% Brent/ICE 68,32 68,96 -0,9% -0,64 +32,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.815,12 1.785,60 +1,7% +29,52 -4,4% Silber (Spot) 27,40 26,47 +3,5% +0,93 +3,8% Platin (Spot) 1.252,55 1.228,08 +2,0% +24,48 +17,0% Kupfer-Future 4,61 4,54 +1,6% +0,07 +30,9%

Während die Ölpreise nach ihrem jüngsten Höhenflug leicht nachgeben, zeigt sich beim Gold die gegenläufige Bewegung, gestützt auch vom schwachen Dollar.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Der Dow-Jones-Index hat im Verlauf ein neues Rekordhoch erreicht. Dass sich die Indizes an ihren Allzeithochs bewegen, dafür sorgt die sehr gut verlaufende Quartalsberichtssaison. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sind zudem deutlich positiver ausgefallen als erwartet. Sollte auch der offizielle Arbeitsmarktbericht am Freitag robust ausfallen und untermauern, dass sich die US-Wirtschaft dynamisch erholt, könnte das wieder Spekulationen über eine Überhitzung befeuern und damit automatisch auch über eine womöglich vorzeitige Straffung der Geldpolitik. Bei den US-Renditen herrscht aktuell aber Ruhe, die Zehnjahresrendite bewegt sich kaum verändert um 1,58 Prozent. Bei den Einzelwerten stehen die Aktien von Covid-19-Impfstoffherstellern weiter schwer unter Druck, nachdem sich die US-Regierung am Mittwoch für eine vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe aussprach. Die EU hat sich offen für Gespräche darüber gezeigt. Biontech fallen nach den derben Vortagsverlusten um weitere 2 Prozent, Curevac um 6,9 und Pfizer um 2,6 Prozent. Für Moderna geht es ebenfalls abwärts und zwar um 3,1 Prozent. Dass der Impfstoffhersteller erstmals einen Quartalsgewinn ausgewiesen hat, der zudem höher ausgefallen ist als von Analysten erwartet, hilft nicht. Kellogg hat die Erwartungen des Marktes ebenfalls geschlagen, die Aktie gewinnt 7 Prozent. Die Schnellrestaurantkette Papa John's (+7,8%) hat den Umsatz im ersten Quartal in Nordamerika stärker gesteigert als erwartet und dabei auch von einem starken Zuwachs ihres Kundentreueprogramms profitiert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 3Q

Im Laufe des Tages:

- DE/Apontis Pharma AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1Q

- DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Die Berichtsaison bewegte die Einzelkurse teils stärk, während sich bei den Indizes wenig tat. Telecom Italia verloren in Mailand rund 5,5 Prozent. Hintergrund waren Medienberichte, laut denen nun doch mehrere Betreiber mit dem Aufbau des Glasfasernetzes in Italien beauftragt werden sollten. Damit würden die Pläne von Telecom Italia durchkreuzt, zusammen mit Open Fiber das Netz im Alleingang aufzubauen. AB Inbev ist zum Jahresstart dank eines stärker als erwarteten Umsatzwachstums wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und bekommt nach 15 Jahren einen neuen Chef. Für die Aktie ging es um 5,2 Prozent nach oben, Heineken stiegen um 2,1 Prozent, der Stoxx-Index der Lebensmittelhersteller stellte mit einem Plus von 0,8 Prozent den größten Gewinner in Europa. Bei Air France-KLM (-2,6%) fielen die Erstquartalszahlen laut den Analysten von Bernstein zwar über den vorläufigen Zahlen aus, beim Gewinn sei die Konsensprognose dennoch nicht erreicht worden. Eine weitere Kapitalerhöhung liege im Bereich des Möglichen. Deutlich bessere Autoverkäufe vor allem in China und eine hohe Nachfrage nach höherpreisigen Fahrzeugen bescherten VW einen unerwartet starken Jahresstart. Gewinnmitnahmen drückten den Kurs um 2,7Prozent. Munich Re (+2,3%) steigerte den Gewinn im ersten Quartal dank einer insgesamt niedrigeren Schadensbelastung als im Vorjahr und des starken Ergebnisses des Erstversicherers Ergo. Fresenius (+0,5%) schlug sich angesichts der fortdauernden Corona-Pandemie zum Jahresauftakt relativ wacker und bestätigte seine Ziele. Die Tochter Fresenius Medical Care (-2,9%) hatte derweil starke Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie zu verkraften.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:31 Uhr Mi, 17:33 Uhr % YTD EUR/USD 1,2050 +0,37% 1,2010 1,2002 -1,3% EUR/JPY 131,50 +0,30% 131,31 131,12 +4,3% EUR/CHF 1,0955 -0,06% 1,0964 1,0961 +1,4% EUR/GBP 0,8676 +0,49% 0,8641 0,8625 -2,9% USD/JPY 109,12 -0,07% 109,37 109,25 +5,6% GBP/USD 1,3890 -0,13% 1,3899 1,3916 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4664 -0,33% 6,4794 6,4835 -0,6% Bitcoin BTC/USD 57.359,26 +0,88% 56.890,64 57.257,26 +97,5%

Der Dollar zeigt Schwäche, der Dollarindex verliert 0,3 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - In Japan und Festlandchina wurde nach jeweils mehrtägigen Feiertagspausen am Donnerstag erstmals wieder gehandelt, wobei Tokio sehr fest tendierte und auch sonst Gewinne eher überwogen. Für das Plus der japanischen Aktien machten Beobachter nachlassende Zinsängste und überraschend gute Quartalsausweise heimischer Unternehmen verantwortlich. Unter anderem hatte Japan Tobacco (+2,2%) mit dem Nettogewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen. Nippon Steel (+7,5%) und Sumitomo Metal Mining (+7,1%) profitierten von der Hoffnung auf eine höhere Nachfrage im Zuge der Wirtschaftserholung nach der Pandemie. In Sydney belastete etwas, dass China ein Wirtschaftsabkommen mit Australien ausgesetzt hat wegen der "derzeitigen Haltung" der australischen Regierung. In Hongkong brachen die Aktien von Shanghai Fosun Pharmaceutical um über 10 Prozent ein, nachdem sie am Montag ein Allzeithoch erreicht hatten. Hier belastete der Vorstoß der USA, den Patentschutz für Corona-Impfstoffe auszusetzen. Fosun Pharma hatte im März eine strategische Allianz mit Biontech zur Entwicklung und Vermarktung von Covid-19-Impfstoffen in China geschlossen. Auch die Aktien anderer Hersteller von Impfstoffen gaben deutlicher nach, CanSinBio um rund 14 Prozent, Chongqing Zhifei Biological Products in Shenzhen um fast 9 Prozent und Walvax Biotechnology um rund 11 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

A.S. Creation von schwachem Deutschland-Geschäft gebremst

Die A.S. Creation Tapeten AG hat ihren Umsatz im ersten Quartal um 6,7 Prozent auf 40,3 Millionen Euro gesteigert. Ein stärkeres Umsatzwachstum im ersten Quartal 2021 wurde durch die Corona-Lage in Deutschland verhindert.

Ceconomy erhält neuen Konsortialkredit über 1 Milliarde Euro

Ceconomy hat eine syndizierte Kreditfazilität mit einem Volumen von 1,06 Milliarden Euro unterzeichnet. Der Kredit, der mit einem Konsortium von 13 Banken unterzeichnet wurde, soll einen Konsortialkredit unter Beteiligung der KfW als Back-up-Linie ablösen, wie die Ceconomy AG mitteilte.

Datagroup erwirbt Mehrheit an der Uruno Informationssysteme

Die Datagroup SE hat einen Beteiligungsvertrag mit den Gesellschaftern der Urano Informationssysteme GmbH unterzeichnet. Damit baut Datagroup das Geschäft mit hochwertigen IT-Dienstleistungen in der Region Rheinland-Pfalz und Hessen aus. Gegenstand der Transaktion sind 70 Prozent der Anteile sowie eine Kaufoption für die restlichen 30 Prozent nach zwei Jahren.

Elringklinger vervielfacht im ersten Quartal Gewinn

Elringklinger hat im ersten Quartal auch unter dem Strich deutlich mehr verdient als vor Jahresfrist. Aufgrund eines positiven Finanzergebnisses und einer deutlich verbesserten effektiven Steuerquote konnte der Konzern sein Periodenergebnis auf 37,9 Millionen von 2,0 Millionen Euro steigern.

Haniel verkauft Geschäftsbereich ELG an Stahlhersteller Aperam

Medikament von Merck kommt in beschleunigtes US-Zulassungsverfahren

Die US-Arzneimittelbehörde FDA prüft die Kombination des Eisai-Medikaments Lenvima mit Mercks Keytruda bei fortgeschrittenem Nierenzell- und Endometriumkarzinom vorrangig.

Moderna schreibt im 1. Quartal dank Covid-19-Impfstoff Gewinn

Der US-Impfstoffhersteller Moderna hat erstmals einen Quartalsgewinn ausgewiesen und die Erwartungen übertroffen.

Monte Dei Paschi schreibt wieder schwarze Zahlen

Die Banca Monte dei Paschi di Siena SpA hat im ersten Quartal dank steigender Erlöse wieder einen Gewinn erwirtschaftet. Die italienische Bank erzielte einen Nettogewinn von 119,3 Millionen Euro, nach einem Nettoverlust von 239 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Jahres 2020.

S&P stuft IBM auf A- herunter

Microsoft verspricht Schutz für europäische Cloud-Daten.

Rio-Tinto-Aktionäre verweigern Ex-CEO Zustimmung zu Gehalt

Die Aktionäre des Rohstoffkonzerns Rio Tinto haben den Vergütungsbericht für 2020 abgelehnt und damit ihren Widerstand gegen das Gehalt des ehemaligen CEO Jean-Sebastien Jacques zum Ausdruck gebracht.

