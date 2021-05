MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Hugo Boss von "Add" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 50 Euro angehoben. Das erste Quartal des Modekonzerns sei besser verlaufen als befürchtet, sah Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein Argument für die Hochstufung. Er lobte außerdem ambitionierte Erwartungen des Managements für eine Zeit nach dem Lockdown und das Potenzial des Unternehmens zur Selbstoptimierung./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 17:19 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

