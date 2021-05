Mit Rückenwind aus New York konnte sich der DAX heute zur Schlussglocke ins Plus retten. Entscheiden ist damit aber noch nichts, wie ein Blick auf den aktuellen Stundenchart zeigt. Nach der Erholung der letzten beiden Tage steht er nun in der Mitte seiner beiden Signalschwellen, nämlich der oberen Begrenzung der linken Schulter der S-K-S-Formation (gestrichelte Horizontale) und der Nackenlinie der S-K-S-Formation (rote Linie), die ja bereits unterschritten wurde.{{GOGGLE ADSENSE WERBUNG}}Da die Signallage ambivalent ist, kommt dem Wochencandle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...