FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Freenet nach Zahlen von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "In Anbetracht der Lockdownsituation" habe das Mobilfunkunternehmen im ersten Quartal sehr solide abgeschnitten, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das obere Ende der Unternehmenszielspannen für 2021 erscheine erreichbar./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2021 / 18:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2021 / 18:30 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

FREENET-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de