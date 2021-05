Torsten Hollstein ist am Donnerstag von der Hauptversammlung der CA Immo in den Aufsichtsrat gewählt worden. Die Verkleinerung des Aufsichtsrates fand ebenfalls eine Mehrheit, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. Anträge zu Sonderprüfungen zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und zur Aufsichtsratswahl wurden abgelehnt.(Schluss) tsk ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

