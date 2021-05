Gute Quartalszahlen wurden in dieser Woche kaum mit Kurszuwächsen belohnt. Enttäuschten die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal 2021 allerdings konnte man von rapiden Kursverlusten ausgehen. So traf es Anfang dieser Woche auch den norwegischen Brennstoffhersteller Nel ASA (NO0010081235). Nach dem katastrophalen Quartal, in dem sogar der ohne hin schwache Umsatz zurückging, wurde das Unternehmen dafür an der Börse hart abgestraft. Auf Wochensicht ging es um 28,15 % nach unten. Ein Hoffnungsschimmer bleibt allerdings. So haben viele Analysten an ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...