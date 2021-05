Der Kamerahersteller GoPro hat seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal vorgelegt.GoPro hat am Donnerstagabend einen Blick in die Bücher gewährt. Dabei verkündete das Unternehmen einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,03 US-Dollar, vor Jahresfrist lag der Verlust je Anteilsschein noch bei 0,34 US-Dollar. Analysten hatten zuvor erwartet, dass das Unternehmen in etwa den Break Even erreichen ...

