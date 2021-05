HeidelbergCement (HEI1): die Bullen stehen in den Startlöchern! >>> BREAKOUT-SETUP <<<

Die Aktie des Beton- und Zementhersteller HeidelbergCement (HEI1) überzeugte im I. Quartal 2021. Details zum Setup im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: HEI1 ISIN: DE0006047004

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Mit einem Plus von fast 40 Prozent liegt das Wertpapier stabil in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Rücksetzer vom Pivothoch sehen wir in den letzten Tagen eine Seitwärtsbewegung in Höhe des 20er-EMA mit klaren Abgrenzungen nach oben und unten.

Chart vom 06.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 77.48 EUR

Meinung: Das 1873 gegründete Unternehmen profitiert vom Bauboom und berichtete jüngst wachsenden Umsätzen und Gewinnmargen in den wichtigsten Vertriebsgebieten. Zudem betreibt man mit dem Verkauf von Tochtergesellschaften in Kuwait und Griechenland eine Optimierung des Portfolios.

Mögliches Setup: Kaufsignal wäre der Bruch der Widerstandslinie, den Stopp Loss platzieren wir unter dem Pivottief vom Dienstag und das Kursziel finden wir mit Hilfe der Measured-Move-Methode. Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HEI1.

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von