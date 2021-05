Die letzte Woche lief für den norwegischen Wasserstoffpionier sicherlich nicht ganz so wie erhofft. Anleger straften die NEL-Aktie nach der jüngsten Bilanzvorlage massiv ab. Langfristig gibt es für den Hydrogenspezialisten jedoch keinen Grund den Kopf in den Sand zu stecken, denn es sind große komplexe Projekte geplant.? NEL-Aktie nach enttäuschenden Quartalszahlen unter Druck? Partnerschaft mit Aibel für komplexe Hydrogenprojekte? Kooperation mit First Solar soll grünen Wasserstoff günstiger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...