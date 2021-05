Positive Rooms sind komfortable Räume für Kinder, die sich einer klinischen Behandlung unterziehen und Möglichkeiten zur Erholung, Unterhaltung und zum Lernen bieten.

Der gemeinnützige Wohltätigkeitsfonds von SoftServe, "Open Eyes", hat einen "Positive Room" für Patienten des regionalen Kinderkrankenhauses in Dnipro eröffnet. Der Positive Room in Dnipro, der sechste derartige Raum in der Ukraine, wurde dank gemeinnütziger Spenden von SoftServe, seinen Mitarbeitern und anderen Mitwirkenden in der Abteilung für Rekonstruktive Chirurgie eröffnet. Die Abteilung hilft bis zu 30 Kindern gleichzeitig, sich von den schwersten, lebensbedrohlichen Krankheiten zu erholen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210506006336/de/

"Positive Room" for patients of the Dnipro Regional Children's Clinical Hospital. (Photo: Business Wire)

"Wir behandeln Kinder mit den schwersten Krankheiten: angeborene Fehlbildungen, Verätzungen der Speiseröhre, Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts und Tumoren, die operiert werden müssen", sagte Oleksandr Gladkyi, Leiter der Abteilung für rekonstruktive Chirurgie des regionalen Kinderkrankenhauses in Dnipro. "Der Raum ist eine Art Insel in ihrer Krankenhausroutine, in dem Kinder Zeit mit Animatoren und Freiwilligen verbringen können, die ihnen helfen, sich von Krankheiten abzulenken."

"Kinder von der Geburt bis zum 18. Lebensjahr werden hier behandelt", sagte Yuliia Lozinska, Direktorin des Dnipro-Büros von SoftServe. "Jeder von ihnen verbringt mehrere Wochen bis Monate in diesem Krankenhaus. Dies ist eine Zeit, in der sie lernen, spielen und neue gleichaltrige Freunde finden können. Aus diesem Grund haben wir im Krankenhaus einen komfortablen Raum geschaffen, der Kindern Möglichkeiten zur Erholung, Unterhaltung und zum Lernen bietet."

Kinder, die sich langwierigen Behandlungen unterzogen haben, verpassen den Kindergarten oder die Schule. Diese jungen Patienten verpassen die Gelegenheit, mit Gleichaltrigen zu kommunizieren und zu spielen, was sich auf ihre Sozialisierung auswirkt. Um dies zu beheben, hat sich das Open Eyes-Team von SoftServe zum Ziel gesetzt, Zonen zu schaffen, die der Bildung und Erholung von Kindern gewidmet sind.

Laut Roman Perepichka, Projektkoordinator beim Wohltätigkeitsfonds, waren Design und Funktionalität des Raums das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Ärzten vieler Abteilungen und zwei Designern, Alyona Chursynova und Mariia Melets, die sich auf die Gestaltung integrativer Räume in Krankenhäusern spezialisiert haben. Junge Patienten können den Raum nun als Spiel- und Lernraum nutzen. Die Lehrer kommen, um verschiedene Klassen zu unterrichten und halten Workshops ab, die einige der Hauptziele bei der Schaffung des Positive Room waren.

Das Projekt Positive Rooms wurde im Oktober 2017 gestartet. Zu diesem Zeitpunkt eröffnete der Fonds in Zusammenarbeit mit der Pozytywne.com Association den ersten Positive Room in Polen in der Breslauer Kinderklinik für Endokrinologie und Diabetologie. Nach erfolgreichem Abschluss wurde beschlossen, ein ähnliches Projekt in der Ukraine durchzuführen. Die Größe der Räume hängt von den Bestimmungen einer bestimmten Einrichtung ab. Die einzelnen Bereiche verfügen über Zonen, die in Zusammenarbeit mit Designern, Ärzten, Lehrern, Psychologen und anderen Fachleuten erstellt wurden.

Der Open Eyes Charity Fund sammelt derzeit Spenden über eine Spendenplattform, um einen weiteren Positive Room in Lemberg zu eröffnen. Die Mittelbeschaffung begann auch im Jahr 2021, um zwei weitere Positive Rooms in Kiew und Tscherniwti zu finanzieren.

Über Open Eyes Charity Fund

SoftServe gründete 2014 den Open Eyes Charity Fund. Zunächst diente der Fonds als interne Plattform, um Spenden zu sammeln und die Mitarbeiter von SoftServe bei der Umsetzung von Wohltätigkeitsprojekten zu unterstützen, an denen sie auch als Freiwillige teilnehmen würden. 2017 wurde die Spendenplattform unter www.openeyes.org.ua für externe Spender geöffnet. Seitdem hatten sowohl die Mitarbeiter von SoftServe als auch alle Interessierten die Möglichkeit, die gemeinnützigen Initiativen des Fonds zu unterstützen.

Über SoftServe

SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

Besuchen Sie unsere Webseite, unseren Blog oder unsere Seiten auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210506006336/de/

Contacts:

Paul Jones

Senior Manager, Analystenpflege und Öffentlichkeitsarbeit

pjone@softserveinc.com

Andrew Kavka

Leitender Analyst und PR-Spezialist

akavk@softserveinc.com