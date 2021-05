EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognose

Die ASMALLWORLD AG erzielt Rekordquartal



07.05.2021

Medienmitteilung Die ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) erzielt Rekordquartal Zürich, 07.05.2021 - Die ASMALLWORLD AG verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres den bisher höchsten Umsatz pro Quartal seiner Firmengeschichte. Das Umsatzwachstum basierte auf starken Verkäufen der ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft, sowie einer hohen Nachfrage nach Business- und First-Class-Flugdienstleistungen von First Class & More. Basierend auf dem ersten Quartal, erwartet ASMALLWORLD für das erste Halbjahr einen Umsatz zwischen CHF 6,8 und 7,0 Mio. und bekräftigt seine Guidance für das Gesamtjahr von CHF 12,5 - 13,0 Mio. Die ASMALLWORLD AG verzeichnete in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 den bisher höchsten Umsatz seiner Firmengeschichte. Das Umsatzwachstum basierte auf starken Verkäufen der ASMALLWORLD Prestige-Mitgliedschaft, welche viele Reise-Benefits wie Flugmeilen von Miles & More oder Status-Level von Jumeirah, Sixt oder Discovery beinhaltet. Darüber hinaus verzeichnete First Class & More eine starke Nachfrage nach seinen Business- und First-Class-Flugdienstleistungen, da Kunden während der Pandemie verstärkt höhere Buchungskategorien mit mehr Platz in der Kabine nachgefragt hatten. Mit dem Anlaufen der Impfkampagnen und den einhergehenden Lockerungen bei Social-Distancing- und Reisebeschränkungen, erwartet ASMALLWORLD, dass die Nachfrage nach ihren Produkten in der zweiten Jahreshälfte stetig ansteigen wird. Vor allem der Verkauf der Mitgliedschaften der ASMALLWORLD Community, sowie bei Frist Class & More und bei The World's Finest Clubs sollten von dieser Veränderung des Marktumfelds profitieren. Zudem wird erwartet, dass die ASMALLWORLD Collection, die Online-Hotelbuchungsplattform des Unternehmens, wie auch ASMALLWORLD Private, das klassische Reiseberatungsgeschäft, einen Anstieg bei den Hotel- und Reisebuchungen verzeichnen werden. Basierend auf dem starken ersten Quartal erwartet ASMALLWORLD für das erste Halbjahr einen Umsatz zwischen CHF 6,8 und 7,0 Mio. und bekräftigt seine Jahresprognose von CHF 12,5 - 13,0 Mio. Umsatz. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Löwenstrasse 40

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com

