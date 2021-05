WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Export arbeitet sich zunehmend an das Niveau vor der Corona-Krise heran. Wie sich die Ausfuhren "Made in Germany" im März und im ersten Quartal 2021 insgesamt entwickelt haben, gibt das Statistische Bundesamt am Freitag (08.00 Uhr) in Wiesbaden bekannt. Im Februar waren die Warenexporte gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent gestiegen. Sie lagen mit 107,8 Milliarden Euro nur noch um 1,2 Prozent niedriger als im Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Pandemie in Deutschland.

Die Corona-Krise hatte im vergangenen Jahr tiefe Löcher in die deutsche Exportbilanz gerissen. Für das laufende Jahr rechnet der Außenhandelsverband BGA mit einem deutlichen Plus. Bei den Exportunternehmen wuchs zuletzt die Zuversicht. Die Stimmung stieg im April nach Angaben des Ifo-Instituts auf den höchsten Wert seit Januar 2011. In vielen Ländern zeige sich die Industrie von der Pandemie kaum beeinträchtigt. Davon profitiere die Nachfrage nach deutschen Exportgütern deutlich, erläuterte das Wirtschaftsforschungsinstitut./mar/DP/he