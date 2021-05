Relay Medical: 60-fache Geschwindigkeit erledigt eine unlösbare Aufgabe mit links!

Anzeige / Werbung

Relay Medical (WKN: A2JQR0) macht zum ersten Mal publik, was die Covid-Testplattform alles kann, wie ausgeklügelt diese ist und was für eine immense Zeitersparnis man durch die Verwendung erzielen kann...

...die mit einer Senkung der Fehlerquote einhergeht. Mittlerweile arbeitet man faktisch für Air Canada, Air France, American, British Airways, Cathay Pacific, Delta, Emirates, Etihad, KLM, Lufthansa und viele anderen Luftfahrtgesellschaften.

Nicht nur die erheblichen Insiderkäufe (Link), wie man sie bei Relay Medical (WKN: A2JQR0) derzeit sieht, sind wohl ein gutes Signal für den Investor. Die FioNet-Covid19-Plattform für die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen und der Verarbeitung von Covid-19-Schnelltests (und PCR-Tests) findet immer mehr Verwendung vom "Who is Who" der kanadischen Unternehmenslandschaft, aber auch INTERNATIONAL!

Auf nationaler Ebene wird die FioNet-Plattform am größten Flughafen des Landes, dem Toronto Pearson International, und durch den größten Laborkonzern des Landes, LifeLabs LLC, eingesetzt, um COVID-Testungen zu automatisieren.

LifeLabs ist Kanadas größtes und ältestes Laborunternehmen mit über 380 Standorten im ganzen Land und versorgt jährlich über 20 Millionen Menschen. Die Fionet-Plattform ist bereits in das Laborinformationssystem von LifeLabs integriert.

Am Pearson International wird die FioNet-Plattform eingesetzt, um Flughafenmitarbeiter und international abfliegende Reisende zu testen.



International wird das Fio-System von USAID, mit einem Budget von fast 20 Mrd. USD die größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt, verwendet. Zusätzlich ist man in Verhandlung mit internationalen Reisebüros in Kanada, den USA und Europa.

Durch den Einsatz am Flughafen von Toronto rückt das System in den Blickpunkt der Öffentlichkeit!

RELAY MEDICAL AND FIO REPORT ON TESTING SUCCESS AT PEARSON AIRPORT AND THE SIGNIFICANCE OF WHAT HAS BEEN ACCOMPLISHED

Relay Medical (WKN: A2JQR0) berichtet über die erfolgreiche Arbeit von Fionet Rapid Response Group (FRR), das Joint Venture von Relay und Fio Corp. am Toronto Pearson International Airport. Die Greater Toronto Airports Authority (GTAA), der Betreiber von Toronto Pearson, und FRR haben eng zusammengearbeitet, um eine einzigartige Biosicherheitstestfunktion am Flughafen zu schaffen, die in ihrem ersten vollen Betriebsmonat hervorragende Ergebnisse erzielt hat.

Mit der FRR-Plattform wurden 8.000 Personen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 30 Minuten getestet. Die Fionet-Plattform ("Fionet") führte Antigentests für 8.000 Personen durch, darunter Flughafenmitarbeiter und international abfliegende Passagiere. Zu den Fluggesellschaften gehörten: AeroMéxico, Air Canada, Air France, Air India, American, Avianca, British Airways, Caribbean Airlines, Copa Airlines, Cathay Pacific, Delta, El Al, EVA Air, Egyptair, Emirates, Ethiopian Airlines, Etihad, KLM, Korean Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Philippine Airlines, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, United und WestJet.

GTAA hat Fionet nicht nur zum Testen ausgewählt, sondern auch zur Integration der komplexen Prozesse von Test, Berichterstellung und Passagierlogistik.



Alle Module der Fionet-Plattform werden in Toronto Pearson bereitgestellt:

(1) Fionet Manager führt die browserbasierte Registrierung, Planung und Berichterstellung durch;

(2) Fionet Deki-Geräte führen diagnostische Schnelltests (RDT) durch.;

(3) Fionet Broker verbindet Diagnosegeräte, Datenbanken und Laborinformationssysteme;

(4) Fionet Portal berichtet;

(5) Fionet Cloud führt AI-basierte Echtzeitanalysen, Qualitätskontrolle und Systemverwaltung durch



In Anerkennung der Beiträge des CTO von FRR wurde er als "Person of Pearson" des letzten Monats profiliert und er meinte in diesem Zusammenhang:

Ich denke, dass dies ein großer Schritt bei der Wiederherstellung des Flugbetriebes ist. Die Passagiere sind so dankbar, dass der Service angeboten wird und wie einfach der Prozess ist. Der One-Stop-Shop hat einen großen Unterschied für die Menschen gemacht. Wir sind hier, um sie zu bedienen und sie so schnell wie möglich auf ihre Flüge zu bringen. IAN FINE, CTO VON FRR

Dezentrale Massentests in Community-Umgebungen, in denen Menschen reisen, arbeiten, studieren, spielen und leben, erfordern Testplattformen mit einem optimalen Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit. Während viele andere Gerätetypen einen Test pro Stunde durchführen, führt Fionet einen Test pro Minute durch. Eine Million Tests in einem Monat durchzuführen - das ist ein Vergleich zwischen einer Million Maschinenstunden und 17.000 Maschinenstunden. Dies ist ein Vergleich zwischen "wird niemals stattfinden" und "vollständig durchführbar". Darüber hinaus bieten die AI-Algorithmen von Fionet kontinuierlich laufende, nachgewiesene Genauigkeitsprüfungen, DR. MICHAEL GREENBERG, CEO VON FRR UND CEO DER FIO CORPORATION.

NEWS-FAZIT:

Und wieder spricht CEO Dr. Greenberg davon, Millionen Tests über die Fio-Platform abzuwickeln. Das interessante an der Plattform ist, dass dies nicht nur eine automatische Auswertung von Covid-Schnelltests darstellt, sondern ein Komplettsystem repräsentiert, das alle notwendigen Schritte vor und nach dem Test managt und das sich in bestehende IT-Strukturen einbinden lässt, vom Check-in bis zur Meldung an die Gesundheitsbehörden.

Die beliebige Skalierbarkeit und die einfache Einbindung werden nicht nur für Flughäfen interessant sein. Mit fünf Fionet-Geräten kann man 300 Passagiere in einer Stunde durchtesten, die Kapazität von einem Airbus A310 oder einer Boing 737.

Der mit 360 Standorten größte Laborkonzern Kanadas beginnt nun ebenfalls seine Covid-Testungen auf das Fio-Plattform umzurüsten und somit ist es durchaus plausibel, dass über das gesamte System monatlich viele Millionen Tests abgewickelt werden. Trotz Impfungen wird man in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren zu sensiblen Bereichen nur Zutritt mit einem negativen Test bekommen. Das heißt, man muss schnell und einfach möglichst viele Menschen fehlerfrei testen können. Sportveranstaltungen in Hallen (Eishockey), Konzerte, Tagungen, Messen, - das alles sind weitere Anwendungsmöglichkeiten und man wird an jedem Test mitverdienen.

Wenn Sie glauben, dass sich Fio-Net als der Standard bei Massentestungen bewähren und zusehends immer breiter eingesetzt wird, dann gibt es möglicherweise keinen besseren Zeitpunkt, in die Aktie von Relay Medical (WKN: A2JQR0) zu investieren. MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.