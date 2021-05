VW hat geliefert. Die Zahlen für das erste Quartal lagen im Rahmen der Erwartungen. Eine kleine Überraschung hatte VW-Chef Herbert Diess doch noch parat. Er legte die Messlatte für die Marge eine Etage höher…Und dennoch: Starke Quartalszahlen und ein angehobenes Ziel für das Jahresergebnis 2021 haben die Analysten am Donnerstag nicht hinreichend überzeugt. Die Erwartungen an die Wolfsburger waren teils noch höher gesteckt als das, was der Autobauer letztlich lieferte.Volkswagen hat im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...