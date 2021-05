EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HBM Healthcare Investments erzielt im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Jahresgewinn von CHF 756 Millionen; Erhöhung der beantragten Barausschüttung auf total CHF 12.50 je Aktie.



07.05.2021 / 07:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung Folgen Sie uns auf @HbmHealthcare HBM Healthcare Investments erzielt im Geschäftsjahr 2020/2021 einen Jahresgewinn von CHF 756 Millionen; Erhöhung der beantragten Barausschüttung auf total CHF 12.50 je Aktie - Medienmitteilung inkl. Jahresrechnung (PDF) Zug, 7. Mai 2021 HBM Healthcare Investments erzielte im Geschäftsjahr 2020/2021 mit CHF 756 Millionen den höchsten Gewinn seit Gründung vor zwanzig Jahren. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg im Berichtsjahr um mehr als die Hälfte an (+52 Prozent); die HBMN-Aktien rentierten mit 79 Prozent. Hauptgewinntreiber waren Börsengänge und Übernahmen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen. Damit stellt die Gesellschaft im Jubiläumsjahr den Erfolg ihrer Investitionsstrategie eindrücklich unter Beweis. Insgesamt investierte HBM Healthcare Investments in zwanzig Jahren rund CHF 2 Milliarden in mehr als 160 private Unternehmen und unterstützte so die Entwicklung zahlreicher medizinischer Innovationen. Der Verwaltungsrat beantragt aufgrund des guten Geschäftsgangs eine deutlich höhere Barausschüttung von insgesamt CHF 12.50 je Aktie in Form einer Nennwertrückzahlung. Davon entfallen CHF 9.50 auf die ordentliche Auszahlung (bisher CHF 7.70) und CHF 3.00 auf eine einmalige Jubiläumszahlung. Rekordgewinn von CHF 756 Millionen Mit CHF 756 Millionen erzielte HBM Healthcare Investments im Geschäftsjahr 2020/2021 den höchsten Gewinn seit ihrer Gründung. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg im Berichtsjahr um 52 Prozent. Die Aktionäre erzielten einschliesslich Ausschüttung gar eine Rendite von 79 Prozent. Die privaten Unternehmen (einschliesslich der börsenkotierten Unternehmen, die aus dem Portfolio der privaten Unternehmen stammen) legten insgesamt um CHF 662 Millionen zu. Der Mehrwert resultierte hauptsächlich aus den zwölf Börsengängen (BioAtla CHF 94 Millionen, Harmony Biosciences CHF 79 Millionen, Cathay Biotech CHF 76 Millionen, ALX Oncology CHF 49 Millionen, Instil Bio CHF 36 Millionen, Übrige CHF 76 Millionen) und den sieben Unternehmensverkäufen im Berichtsjahr (Viela Bio, Forbius und Corvidia je CHF 22 Millionen, Übrige CHF 18 Millionen). Die Summe der übrigen Neubewertungsgewinne belief sich auf CHF 168 Millionen. Davon entfallen CHF 123 Millionen auf Marktpreisveränderungen kotierter Titel (SpringWorks CHF 49 Millionen, Pacira BioSciences CHF 30 Millionen, Übrige CHF 44 Millionen) und CHF 45 Millionen auf Wertanpassungen bei privaten Unternehmen im Rahmen der Bewertungsrichtlinien. Darin enthalten sind Wertberichtigungen von CHF 16 Millionen, welche bei einigen kleineren Investitionen aufgrund von unzureichenden Studienergebnissen vorgenommen wurden. Der Wert der Fondsinvestitionen stieg um CHF 49 Millionen. Dazu trugen hauptsächlich zwei Fonds bei: HBM Genomics (CHF 23 Millionen, primär durch den Börsengang von Seer) und 6 Dimensions Capital (CHF 19 Millionen, verschiedene Börsengänge und Übernahme von Viela Bio). Aus dem Portfolio der börsenkotierten Unternehmen resultierte ein Wertzuwachs von CHF 276 Millionen. Der grösste Beitrag in Höhe von CHF 68 Millionen stammt aus der Übernahme von Immunomedics durch Gilead. Weitere positive Wertentwicklungen verzeichneten Argenx mit CHF 38 Millionen und Rocket Pharmaceuticals und Biohaven Pharmaceuticals mit je CHF 21 Millionen. Die Absicherungspositionen für Markt- und Fremdwährungsrisiken belasteten das Ergebnis mit CHF 57 Millionen bzw. CHF 12 Millionen. Aus den übrigen Vermögenswerten resultiert eine Wertminderung von netto CHF 1 Million. Die Verwaltungsgebühren von CHF 26 Millionen stehen im Einklang mit dem Anstieg des Nettovermögens und der Marktkapitalisierung. Aufgrund der im Berichtsjahr erzielten hohen Wertsteigerung über die High Water Mark ist eine erfolgsabhängige Entschädigung von CHF 121 Millionen an den Investitionsberater und eine variable Vergütung von CHF 8 Millionen an den Verwaltungsrat fällig. Die übrigen Administrationskosten und der Finanzaufwand liegen stabil bei insgesamt unter CHF 6 Millionen. Nettovermögen übersteigt CHF 2 Milliarden Das Nettovermögen stieg im Berichtsjahr um CHF 0.7 Milliarden auf CHF 2.15 Milliarden an. Das investierte Gesamtvermögen von CHF 2.4 Milliarden1) ist zu 18 Prozent in private Unternehmen, 9 Prozent in Fonds, 58 Prozent in börsenkotierte Unternehmen und 1 Prozent in übrige Aktiven investiert. Rund zwei Drittel der börsenkotierten Unternehmen stammen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen. Der Anteil der flüssigen Mittel1) beläuft sich auf 14 Prozent des Nettovermögens. Die Marktabsicherung wurde im ersten Kalenderquartal reduziert und entspricht per Ende März rund 7 Prozent des Portfolios der börsenkotierten Unternehmen. Der Umfang der Währungsabsicherung des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken beträgt rund 53 Prozent. CHF 270 Millionen in private Unternehmen investiert HBM Healthcare Investments investierte im Berichtsjahr CHF 211 Millionen in 24 neue private Unternehmen. Davon sind CHF 176 Millionen einbezahlt und CHF 35 Millionen sind als Investitionsverpflichtungen verbucht. Weitere CHF 59 Millionen wurden als Folgefinanzierungen an bestehende private Unternehmen überwiesen. Im zurückliegenden ersten Kalenderquartal 2021 wurden sechs Neuinvestitionen in private Unternehmen getätigt: IO Biotech mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark, erhielt eine Investitionszusage von EUR 20 Millionen (EUR 8 Millionen einbezahlt). Das Unternehmen verfügt über eine Pipeline von Immuntherapien zur Behandlung von Krebserkrankungen.

Mineralys Therapeutics in Philadelphia, USA, erhielt eine Zusage über USD 10 Millionen (USD 6.7 Millionen einbezahlt). Mineralys testet einen Wirkstoff zur Behandlung von Bluthochdruck in Phase II der klinischen Entwicklung. Weitere Investitionsbeträge von je USD 5 bis 7.5 Millionen gingen an die Unternehmen Visen Pharmaceuticals (Entwicklung und Vermarktung der endokrinologischen Therapien für seltene Krankheiten von Ascendis Pharma in China); eGenesis Bio (Gen-Editierungstechnologie im Bereich der Xenotransplantation); Pyxis Oncology (Portfolio von potenten Biologika für schwer zu behandelnde Krebsarten) und FogPharma (Entwicklungsplattform auf Grundlage von zellpenetrierenden Miniproteinen (CPMPs) für innovative Krebsmedikamente). Betreffend der in den vorhergehenden Quartalen getätigten Neuinvestitionen wird auf die entsprechenden Quartalsberichte verwiesen. Nebst den direkten Investitionen wurden im Berichtsjahr neue Investitionsverpflichtungen für zwei primär in China tätige Fonds gesprochen: USD 25 Millionen gehen an 120 Capital (ehemals 6 Dimensions Capital) und USD 15 Millionen an C-Bridge Healthcare Fund V. Deutliche Erhöhung der Barausschüttung auf CHF 12.50 je Aktie Das sehr gute Geschäftsergebnis und der positive Ausblick erlauben eine deutliche Erhöhung der Barausschüttung. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, die ordentliche Auszahlung um knapp einen Viertel, von bisher CHF 7.70 auf neu CHF 9.50 je Aktie zu erhöhen. Zusätzlich sollen die Aktionäre in den Genuss einer einmaligen Jubiläumszahlung von CHF 3.00 kommen. Die beantragte Auszahlung beläuft sich somit auf insgesamt CHF 12.50 je Aktie in Form einer verrechnungssteuerfreien Nennwertrückzahlung. Ausblick Das sorgfältig zusammengestellte Portfolio von HBM Healthcare Investments ist sehr gut ausbalanciert und setzt sich bei den grösseren Investitionen aus Qualitätsunternehmen zusammen, die in ihren Bereichen hervorragend positioniert sind. Diese Unternehmen sind damit interessante Kandidaten für eine Übernahme, können aber auch eigenständig bestehen und erheblichen Mehrwert schaffen. Zusätzlich hält die Gesellschaft kleinere Investitionen in vielversprechenden Unternehmen in früheren Entwicklungsphasen mit entsprechend hohem Wertschöpfungspotenzial. Diese Investitionen werden eng verfolgt und über Zeit aufgestockt, sofern deren Potenzial weiterhin als intakt eingeschätzt wird. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde das Portfolio mit einer Vielzahl interessanter Neuinvestitionen ergänzt. Der fundamentale Ausblick auf den Gesundheitssektor ist weiterhin ungetrübt. Die Innovationskraft der Unternehmen und der in vielen Bereichen nach wie vor ungedeckte medizinische Bedarf bieten zahlreiche attraktive Investitionsgelegenheiten. Das Umfeld für Finanzierungen, Börsengänge und Firmenübernahmen schätzt die Gesellschaft unverändert als gut ein. Dies alles begünstigt die Investitionsstrategie von HBM Healthcare Investments und dürfte damit auch in den kommenden Jahren zu entsprechendem Mehrwert führen. Im Anhang zu dieser Medienmitteilung befindet sich die Bilanz und Erfolgsrechnungnach IFRS, die Angaben zum Portfolio sowie eine Übersicht zur konsolidierten Finanzlage inklusive einer Überleitung zur IFRS-Jahresrechnung. Der detaillierte Geschäftsbericht wird am 27. Mai 2021 veröffentlicht und kann ab diesem Datum auf der Webseite der Gesellschaft abgerufen werden. 1) Nach Abzug der Verbindlichkeit aus Marktabsicherungen in Höhe von CHF 0.1 Milliarden. Kontakt

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com. Profil der HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN).

